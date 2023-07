Česká moderátorka DRAMATICKY zmenila imidž: V práci je s tým ALE problém!

PRAHA - Leto často prajem rôznym experimentom a na jeden sa nechala nahovoriť aj česká moderátorka a herečka Eva Decastelo. Z brunetky s jemnými vlnami je žena s trojfarebnými zapletenými vlasmi. Do práce tak však prísť nemôže!

Eva Decastelo v týchto dňoch prekvapila dramatickou zmenou svojho zovňajšku. Fanúšikom sa ukázala so zapletenými vlasmi, pričom jej hriva hrá okrem pôvodnej hnedej aj bielou a ružovou farbou.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram ED

Práve dnes moderuje rodinný festival, kde svojim vzhľadom určite zapadne. Pri jej ďalších pracovných aktivitách je to však problém! Eva prezradila, že takýto účes si môže dovoliť len na dva týždne. „Následne to ale musí ísť dole, pretože ma čaká divadelná hra. A k mojej úlohe sa takéto vlasy nehodia,” prezradila pre Život v Česku.

Niektorým fanúšikom takýto imidž nevonia, no mnohí sa zas zhodli na tom, že Decastelo vďaka novému účesu výrazne omladla. „Veľmi vám to pristane. Tipovala by som vám maximálne 30 rokov. Kočka,” vyhlásila jedna z komentujúcich. Moderátorke, ktorá čoskoro oslávi 45. narodeniny, takýto kompliment určite dobre padol...