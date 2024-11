Bleskový ROZCHOD markizáckeho páriku: Stratila DÔVERU!

(Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Dlho im to nevydržalo. Markizácky párik išiel od seba. Vo vzťahu prišla o dôveru!

Dominique Alagia a Daniel Minich sa dali dokopy v šou Love Island. Ten skončil len nedávno, presnejšie na konci októbra a párik obsadil 3. miesto. No a aj keď to vyzeralo medzi nimi nádejne, dlho im vzťah v realite nevydržal. Išli od seba!

„To, čo si prežívam tieto dni je veľmi náročné, nepíše sa mi toto vôbec ľahko. S veľkou ťarchou na srdci vám musím oznámiť, že som sa s Danom rozišla. Bohužiaľ som v našom vzťahu prišla o dôveru, ktorá je pre mňa úplne to najdôležitejšie. Prosím, rešpektujte naše rozhodnutie, je mi to naozaj veľmi ľúto, celá táto situácia mi dosť ublížila a mrzí ma to," uviedla.

„Verila som v nás, naozaj áno, ale niekedy je dôležité dať seba na prvé miesto a myslieť racionálne. Aj napriek tomu, že sme boli veľmi odlišní, tak to určite nebola naša hlavná prekážka. Ďakujeme všetkým za podporu, za lásku, ktorú ste nám počas celej našej spoločnej cesty dávali, som nesmierne vďačná za každého jedného z vás. Všetko je tak, ako má byť a všetko sa deje z nejakého dôvodu," dodala.