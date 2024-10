Zdedila po otcovi podobu, ale aj morálny kompas: TOPmodelka vytiahla starú fotku

(Zdroj: Instagram)

Spevák Paľo Habera (62) a topmodelka Daniela Peštová (53) si svoje súkromie prísne strážia. Dvojica patrí k najstabilnejším a najkrajším párom slovenského i českého šoubiznisu a fanúšikov do svojho života príliš nevpúšťa. Mediálny svet im môže byť ukradnutý, obaja však tak trochu žijú na sociálnej sieti. A je pravda, že s pribúdajúcim vekom je aj modelka takpovediac slobodnejšia a otvorenejšia. Daniela sa dokonca na sociálnej sieti pochválila fotkou z detstva, na ktorej je spolu so svojím otcom. A pripísala k nej tieto slová: „Ja a otec. Zdedila som po ňom nielen podobu, ale i morálny kompas, potrebu robiť veci tak, ako sa majú, a záľubu v krížovkách. Díky tati - za lásku, za podporu, za všetko.“

Je známe, že Peštová aj Habera už majú jedno manželstvo za sebou a každý z nich má zo vzťahu dieťa – spevák dcéru Zuzanu a modelka syna Yannicka. Roky sa špekulovalo, či mali Daniela s Haberom tajnú svadbu alebo nie. Možno práve neúspech prvej svadby ich od tohto kroku odradil. Modelka sa vydávala, keď mala 23 rokov a myslela si, že je to navždy. Nebolo. Ostala so synom sama a prežila len vďaka rodine a priateľom. O to viac si váži súčasný vzťah s Haberom, z ktorého vzišli dcéra Ella (22) a syn Paul Henry (15). „Už raz som bola vydatá a Paľo bol tiež ženatý. Až po prvej svadbe som zistila, že mi koncept manželstva úplne nevyhovuje. Vždy som síce chcela byť vydatá, bola som naučená správať sa podľa určitého vzorca. Po rokoch som zistila, že mi tento formát nevyhovuje,“ priznala topmodelka už dávnejšie pre Story.