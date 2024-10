Tajná svadba, tajný pôrod: Mária Chreneková Pietrová je už mama!

(Zdroj: Tv Markíza)

Mária Chreneková Pietrová je známa tým, že svoje súkromie si maximálne stráži. Verejnosť nevedela o jej svadbe so synom oceliarskeho magnáta Tomáša Chreneka staršieho,za ktorého sa vydala v roku 2013, a rovnako sa snažila utajiť správu o svojom tehotenstve. Tá vyšla najavo vo februári, keď mala byť Mária vo štvrtom mesiaci. Mária sa po svadbe stiahla z verejného života, nezúčastňovala sa žiadnych párty a informáciami zo svojho života maximálne šetrila. Žila usporiadaný život a nedávala podnet na žiadne špekulácie o jej súkromí. Na verejnosť sa však predsalen dostala informácia, že Mária už porodila. Podľa zistení denníka Nový čas mala porodiť dievčatko, o jej mene však moderátorka i rodina zaryto mlčia.

Mária žije s manželom a svokrovcami v luxusnom zámku Koloděje v Česku, ktorý s obrovskou záhradou, lesoparkom a rybníkom dosahuje rozlohu niekoľko tisícok štvorcových metrov. Keď je v Bratislave, býva v byte vo svojom byte v Ružinove.

(Zdroj: TV Markíza)

Mária Pietrová sa narodila 15. apríla 1984 v rodine režiséra Miloša Pietra, ktorý bol jej starým otcom. Jej otec Miloš Pietor ml. je scénický a kostýmový výtvarník a stará mama Alžbeta Pietrová Barthová bola zas herečka.

Vybrala sa podobnou cestou a vyštudovala filmovú produkciu a manažment na VŠMU v Bratislave. Nakoniec sa však uplatnila pred kamerami ako moderátorka. Po vysokej škole moderovala hudobnú reláciu na obrazovkách Markízy, potom prešla do RTVS, kde sa predviedla v reláciách Extra a Môj najmilší hit. Neskôr sa prepracovala k športovému spravodajstvu. V roku 2012 sa vrátila do Markízy, kde jej zverili Nočné Televízne Noviny. Rok po jej nástupe ich však zrušili a pre Máriu to znamenalo postup na miesto v hlavnej spravodajskej relácii. Moderátorkou Televíznych novín bola až do obdobia tehotenstva.

Po viac ako štyroch rokoch vzťahu sa vydala za Tomáša Chreneka mladšieho, syna oceliarskeho magnáta, ktorý patrí k najbohatším podnikateľom v Čechách a na Slovensku. V rebríčku najbohatších Slovákov obsadil prvé miestom pričom hodnota jeho majtektu by mala dosahovať dve miliardy eur. Chrenek je spolumajiteľ skupiny Moravia Steel, do ktorej patria napríklad Třinecké železiarne, ale aj zdravotníckej siete Agel.