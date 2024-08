Slovenské reality šou vedia byť poriadne horúce: TÍTO súťažiaci si to rozdali priamo pred kamerami!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ľudské túžby a potreby sú niekedy silnejšie... Súťažiaci z rôznych slovenských reality šou si to bez hanby rozdali priamo pred kamerami. Kto sa takto zapísal do pamäti divákom?

Azra a Denis, Farma 15

Azra sa na Farme dala dokopy s o 10 rokov starším Bratislavčanom Denisom. Dvojica si síce na začiatku do oka nepadla, vzájomnú antipatiu ale napokon prekonali. A nielen to. Medzi dvojicou to začalo iskriť až natoľko, že medzi nimi vznikol mimoriadne intenzívny vzťah. Vedľa spiacich farmárov si vychutnali niekoľkokrát aj posteľné hrátky. Dnes už spolu pár netvoria.

Ráchel a Claude, 3. séria reality šou Love Island

Ráchel a Claude si spočiatku neprišli na chuť. Sympatie sa u nich prejavili až neskôr. Ich vzťah prerástol do obrovskej lásky, no a ku spolunažívaniu predsa patria aj intímnosti. "Do toho" skočili hneď pri prvej príležitosti a obaja sa vyznačili titulom "prvý pár, ktorý mal na vile sex". Rozdali si to bez hanby rovno pred kamerami. Vedľa nich sa dokonca nachádzali aj ich súperi, čo im vôbec neprekážalo. Ani oni dnes pár spolu netvoria. Z ryšavky sa dokonca stala lesbička.

Michaela a Dominik, Farma X

Farma X bola poriadne plodná. Vtedy 33-ročná Michaela pripravila o panictvo 20-ročného Dominika, keď mali sex na mol opití. Farmár sa nakoniec stal víťazom celej Farmy.

Peter a Tatiana, Farma X

Dnes sú z nich už manželia, no pred rokmi ich sex videli stovky divákov. Peter a Tatiana sa zaľúbili do seba na statku, aj napriek tomu, že farmárku čakal doma jej partner.

Miroslava a Matej, Farma 11

Aj táto séria priniesla na obrazovky sex. "Vhupli" do toho vtedy 19-ročná Mirka a 41-ročný Matej. Iskry medzi nimi skákali jedna radosť. Sluhovský domček pokrstili hneď v prvú noc.

