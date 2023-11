Priznanie známej Slovenky: ZADANÁ, ale... S partnerom vôbec nemajú SEX!

Alex Wortex s priateľom (Zdroj: FTV Prima)

BRATISLAVA - Pred tromi rokmi kontroverznej Slovenke Alex Wortex učaroval dlhovlasý fešák. Spojili ich rovnaké stravovacie návyky. Obaja sú totiž vitariáni. Aj keď bolo na začiatku ich vzťahu poriadne vzrušenie, to časom vyprchalo. Najnovšie sa priznala, že s priateľom vôbec nemajú sex!

Kontroverznosti sa vzdala a teraz je z nej "normálna" žena. Reč je o influencerke Alex Wortex, ktorá sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka svojim nevšedným outfitom. Aj keď to vyzeralo tak, že si plavovláska lásku dlho nenájde, pred tromi rokmi nastal zlom a zaľúbila sa do dlhovlasého fešáka Michala, ktorého si doslova vysnívala.

„Spoznali sme sa na vegánskom evente, kde som prednášala o raw vegan lifestyle a zistili sme, že sme obaja vitariáni, teda jeme len surové ovocie a zeleninu. Boli sme odvtedy v kontakte a počas Vianoc preskočila iskra,” vyjadrila sa Alex pre Topky.sk v roku 2020.

Odvtedy si párik stihol zaobstarať dvoch domácich miláčikov a tiež účinkovať v českej reality šou Like Haf. Aj keď bola na začiatku vzťahu z neho doslova hotová, časom sa vzrušenie vytratilo. Ako najnovšie tvrdí, s partnerom vôbec nemajú sex. Naposledy ho mali pred rokom.

„Ja osobne nejak netrpím. Moje najakčnejšie obdobie som bola tri roky bez sexu, ak pamätáte a prežila som bez ujmy. Nemám tú potrebu jednoducho v sebe. Na začiatku s novým človekom je to vzrúšo, ale potom to proste vyprchá a nepotrebujem to viac k fungovaniu vzťahu a Marček evidentne tiež nie," šokovala.

