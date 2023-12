Azra (20) z Farmy si to doma pekne vypila: Takto RODINA reagovala na jej SEX v televízii!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Finále Farmy je už síce za nami, no bývalí súťažiaci aj fanúšikovia ňou ešte stále žijú. A keďže účastníci sú už dávno doma, až doteraz odpovedajú na zvedavé otázky od divákov. No a jedna pikantná neminula ani Azru!

Azra to na Farme dala dokopy s o 10 rokov starším Bratislavčanom Denisom. Dvojica si síce na začiatku do oka nepadla, vzájomnú antipatiu ale napokon prekonali. A nielen to. Medzi dvojicou to začalo iskriť až natoľko, že medzi nimi vznikol mimoriadne intenzívny vzťah.

A to dokonca až taký, že tento párik bol jediným, ktorý sa počas 15. série oddal aj všetkým intímnostiam. Azru síce vonku čakal priateľ, s ktorým sa dala dokopy dva týždne pred štartom reality šou, omnoho dlhší čas strávený po boku Denisa ale urobil svoje. Nuž a... Žiadnemu z divákov zrejme netreba pripomínať, že niekoľkokrát si dopriali aj posteľné hrátky.

(Zdroj: TV Markíza)

A ani jedného z nich veľmi netrápilo, že ich neustále sledujú zvedavé objektívy kamier. Tie všetko zachytili, a tak sa v nejednej epizóde objavily zábery, z ktorých bolo zrejmé, čo v posteli robia, keďže ich perina sa neraz natriasala ako o život. A mnohých zaujímalo, ako na tieto verejné pikantnosti reagovali ich rodiny.

Jeden z fanúšikov sa to teraz otvorene spýtal. „Čo hovoria tvoji rodičia na to, že si mala sex pred celým Slovenskom?" spýtal sa temperamentnej čiernovlásky. A tá si hneď pustila pusu na špacír. „Vieš, čo ti poviem. Nehovorili nič. Zostali ticho. Na týždeň," vyjadrila sa pobavene. A ako to má teraz s Denisom? „Stále sa bavíme. Kľud, ľudia," napísala k ich spoločnej fotografii.

(Zdroj: TV Markíza)