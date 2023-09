Prvý SEX v markizáckej šou: Ľudia ZÚRIA… Veď ešte pred mesiacom VYPLAKÁVALA!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - A je to tu! Markizácka šou Love Island už fičí v plnom prúde, no hoci sa medzi súťažiacimi ešte nestihli vyvinúť práve "plnohodnotné" vzťahy, k prvým intímnostiam už predsa len prišlo. A takto skoro sa to udialo vôbec prvýkrát v histórii, odkedy sa táto relácia u nás vysiela!

Televízia Markíza aktuálne vysiela už tretiu sériu šou Love Island, kde sa mladí a krásni ľudi pokúšajú nájsť šťastie v láske. A niektorým z nich to aj vyšlo. Veď len nedávno si svoje oficiálne "áno" pred oltárom povedali Laura a Martin, výhercovia prvej sezóny. Avšak, tohtotoročná séria divákov akosi rozčuľuje. Mnohí z nich majú pocit, že v šou ide o čokoľvek iné, len nie o pravú lásku.

Jednou z hráčok je aj Ráchel Karnižová, ktorá sa do povedomia verejnosti najviac zapísala v polovici tohtoročného apríla. V tom čase začala mladá influencerka verejne hovoriť o vzťahu s moderátorom a muzikantom Tomášom Drahošom, ktorý je známy pod prezývkou Tomy Kotty. Ráchel niekoľko týždňov podávala verejné svedectvá o tom, že ju jej bývalý partner fyzicky napadol, zdemoloval jej byt a mal ju aj znásilniť.

(Zdroj: TV Markíza)

Ryšavka na sociálnu sieť Instagram v súvislosti s touto témou pridala už doslova desiatky príspevkov. No a v niektorých z nich tvrdila, že po novom vzťahu s akýmkoľvek mužom absolútne netúži a potrebuje sa dať opäť "dokopy". O to väčším prekvapením potom bolo, keď vyšlo najavo, že je jednou zo súťažiacich v šou Love Island. A diváci jej už od začiatku veľmi nefandili. Okrem toho, že si podľa nich "nakakala do úst" im vadilo aj to, že hoci ju spočiatku nik z prítomných mužov nechcel, v šou sa udržala.

(Zdroj: TV Markíza)

(Zdroj: TV Markíza)

No a teraz sa konečne predsa len našla niekoho, s kým sa vytvorila pár. Jej vyvoleným je exotický fešák Claude. A ubehli iba tri dni, kým medzi dvojicou prišlo k pohlavnému styku. Priznala to aj samotná Ráchel, ktorá musela čeliť konfrontácii s ďalšími dievčatami. Tie samé sa vyjadrili, že to, čo sa medzi nimi dialo, už osobne počuli aj v spoločnej spálni, neskôr sa ale dvojica odobrala do kúpeľne a tam...

To, že prišlo k prvému sexu je už nad slnko jasné, no a diváci šou jej uštedrili také štipľaveé komentáre, že Ráchel sa po ich čítaní zrejme radšej podhrabe pod čiernu zem. Viac sa ale dozviete vo videu nižšie,kde sexi Ryšavka priznala aj smotný sex s s jej novým "frajerom"!