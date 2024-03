Budúci lekár Ibara praxoval v bratislavskej nemocnici: Z toho, čo tam zistil, ostal v šoku!

Herec Victor Ibara (Zdroj: Ján Zemiar)

Cesta Victora Ibaru k profesii lekára sa čoraz viac skracuje. V tomto období robí štátnice a čoskoro by mal získať diplom: „Mal som gynekológiu a chirurgiu pred Vianocami, teraz interná medicína a posledná v máji pediatria“, hovorí Victor, ktorý má vraj najbližšie k všeobecnému lekárstvu. Hľadá teda cestu, kde zakotví a ktorým smerom sa vyberie. Prihlášku do zamestnania si už poslal, ale rozhliada sa aj inde, kde by chcel pracovať. S posielaním životopisov začne po štátniciach. Každopádne praxoval vo viacerých nemocniciach a jeho názor na ne je možno iný, ako by ste čakali...

Victor priznáva aj to, že odkedy študuje medicínu, má iný pohľad na lekárov: „Mám oveľa väčší stres“, prekvapil. Tak trochu takpovediac kontroluje ich postupy a riešenia. Veľa o tom konzultuje aj s otcom, tiež lekárom, ktorý ho občas „nachytá na hruškách“. Je totiž prísny a sem-tam preverí jeho vedomosti. O medicíne má Victor jasnú predstavu a presadzuje názor, že aj on ako človek by mal byť vzorom. Čo presne mal na mysli, sa dozviete vo videu.

