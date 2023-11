Petrana z ruže ZMENILA IMIDŽ: Fanúšikovia jej neveria… Je to FEJK?!

Petrana z Ruže pre nevestu (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Humbuk okolo šou Ruža pre nevestu po mesiacoch utíchol a diváci netrpezlivo čakajú na druhú sériu. Niektoré zo súťažiacich sa však stále vzbudzujú záujem verejnosti, no a jednou z tých úspešnejších je aj samotných víťazka - Petrana Galatea Oráčová...

Vyzerá to tak, že Petrane sa po skončení šou celkom darí. Pomerne často sa objavuje na rôznych spoločenských akciách, dokonca sa viackrát predviedla aj ako modelka na móle. Na svojom konte na sociálnej sieti Instagram má takmer 130-tisíc fanúšikov. A tých najnovšie poriadne šokovala.

Petrana totiž znenazdania zmenila imidž. Rozhodla sa zaexperimentovať s ofinou, no a hoci ide o maličkosť, táto zmena celkovo pôsobí naozaj výrazne. A to až tak, že niektorí z jej sledovateľov neveria, že sa skutočne nechala ostrihať.

(Zdroj: Instagram P.O.)

Pôvabná plavovláska uviedla, že od fanúšikov dostáva správy s otázkou, kde si príčesok ofiny kúpila. „Ja som si ju reálne ostrihala, nie je to žiadny fejk," vysvetlila Petrana v príspevku na svojom profile a neskôr nechala svojich sledovateľov hlasovať, či to skutočne pôsobí ako "fejk". Nuž a... Až tretina jej sledovateľov sa zhodla, že to tak naozaj vyzerá. A aký je váš názor?

(Zdroj: Instagram P.O.)