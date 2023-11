Obrovské nešťastie slovenského speváka: DESIVÁ AUTONEHODA… RODIČIA takmer prišli o život!

(Zdroj: pixabay.com)

Mladý umelec si užíval dovolenku v zahraničí, no a po niekoľkých týždňoch strávených v teple a na slniečku, prišiel čas, aby sa vrátil domov. To však ešte nevedel, čo ho tu čaká. Jeho rodičia, ktorí cestovali v aute spoločne s jeho psíkom, zápasili o holý život. O celej dramatickej situácii David informoval prostredníctvom sociálnej siete Instagram, no a pre Topky.sk potom prezradil viac.

„Maminka sa prevrátila s celou rodinou. Aj s ocinom a psíkom. Do priekopy. Mamina bola zakliesnená, lebo auto bolo najprv na streche, potom na boku..." povedal nám spevák, ktorý nedokázal zadržiavať slzy. „Nikdy v živote som nič takéto nezažil. Veď som skoro prišiel o celú rodinu. Mamina má už viac rokov... Nikdy som nezažil, že by bola v takomto ohrozujúcom stave. Neviem to predýchať," dodal šokovaný David.

K autonehode prišlo v obci Dubová, cez ktorú jeho rodičia cestovali na chatu. Nešťastie sa stalo v utorok krátko pred deviatou hodinou ráno. Za celú situáciu môže klzká vozovka a počasie, ktoré nebolo priaznivé. Davidovi rodičia dostali šmyk. „Úplne zľadovatelá cesta. Prekotilo ich na strechu, na bok a potom rovno do jamy s blatom. Auto je na totálku. Ale to je nám všetkým jedno," vyjadril sa David, ktorý je najviac vďačný, že jeho rodičia nehodu prežili bez väčšej ujmy na zdraví.

„Mamina je stále v nemocnici, ale vyzerá to tak, že bude v poriadku," prezradil spevák, ktorý ďalšie zranenia špecifikovať nechcel. Dodal len to, že jeho mama má problém s chôdzou a musí využívať vozík, otec je na tom o niečo lepšie. Po nehode sa mu dokonca podarilo z prevráteného vozidla vyliezť cez okno. Po tomto nešťastnom incidente David prehodnotil aj svoj pohľad na život.

„Žijú. To je to hlavné. Ja som ich chcel čakať doma v Prievidzi a zrazu sa dozviem toto. Nevedel som najprv ani to, v akej sú nemocnici. Nikomu to neprajem... Ale ďakujem tomu hore, že to všetci prežili bez vážnejších následkov. Aj policajti hovorili, že je to zázrak. Ďakujem. Naozaj ďakujem. Zvládnu to," dodal David, ktorému prajeme, aby to jeho rodičia skutočne prežili bez komplikácií a zároveň aj to, aby sa čím skôr uzdravili.

