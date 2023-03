Diváci Ruže vysmiali NEVESTU pre jej dar: Malo to byť INAK ale... Dievčatá ju pred nakrúcaním PODRAZILI!

Dôvodom, prečo Dianu komentuje toľko fanúšikov šou, je jej voľba Daru pre Tomáša. Pôvabná brunetka pred neho nacupkala so slovami, ktoré mnohých prekvapili. „Ja som človek, ktorý sa naučil užívať si každú jednu sekundu života a prežiť každý jeden deň tak, aby bol strávený ako posledný deň v našom živote a preto som sa rozhodla dať ti niečo, čo ja považujem v živote za úplne najdôležitejšie. A to je čas," povedala mu počas zoznámenia.

Aj napriek tomu, že Tomáša jej voľba daru prekvapila príjemným spôsobom a neskôr zopakoval, že si to naozaj cení, mnohí diváci sa jej vysmievajú. „Že jej čas. Ako keby si myslela, že je naozaj princezná Diana," či „Ja som skoro odpadla od smiechu, keď mu toto povedala. Princeznička, naozaj," píše sa v diskusiách.

Mnohí si ale neuvedomili, že pre Dianu je jej čas skutočne s niečím mimoriadne zásadným, keďže prežila autonehodu, kedy jej lekári dávali len 50% šancu, že bude chodiť. No a nám sa podarilo zistiť, že pre výber tohto osobného daru mala ešte jeden dôvod. A síce, že to, čo mu chcela dať... Zrazu neexistovalo.

Diana mala totiž ako pravá východniarka nachystanú aj pálenku. Tomášovi plánovala darovať slivovicu. Lenže, počas toho, ako sa krátko pred nakrúcaním spoločne s ostatnými dievčatami stretla pri prípravách, alkohol zmizol. A postarali sa o to ostatné súťažiace, ktoré zrejme potrebovali zapiť svoju nervozitu.

„Diana mala pre Tomáša pôvodne pripravenú domácu, keďže je z východu. Zároveň však rozmýšľala aj nad tým, že by využila svoj príbeh na nejaký nehmotný darček. Do poslednej chvíle sa nevedela rozhodnúť, že čo si vybrať. Nakoniec za ňu však rozhodli baby, pretože domácu od nervozity pred chystačkami vypili," dozvedeli sme sa od nášho zdroja zo zákulisia šou. Nuž ale.. Kým diváci sa z Diany smejú, na Tomáša zapôsobila. A to je presne to, o čo v šou ide!

A nezabúdajte. Druhú epizódu šou Ruže pre nevestu si môžete pozrieť už zajtra na televízii Markíza, ale ešte dnes v predstihu na platforme Voyo!