Cmorikova kariéra v OHROZENÍ: Po operácii hlasiviek... Hrozilo, že nebude môcť spievať!

Petrovi Cmorikovi už v mladosti učarovala hudba. A tak sa jej začal venovať, najprv so svojou kapelou a neskôr skúsil šťastie v speváckej súťaži SuperStar. Písal sa rok 2006, keď sa Peter objavil na kastingu pred porotou, ktorú ohúril svojím výkonom natoľko, že ho poslala ďalej.

Po tom, ako v každom kole zo seba vydával maximum, to dotiahol až do finále a spomínanú súťaž nakoniec aj vyhral. Otvorilo mu to aj veľa nových možností, ktoré patrične využil. Avšak v istom momente bola jeho spevácka kariéra v ohrození...

„V 2008, to už som bol vlastne dva roky po SuperStar, som prišiel o hlas. Ja som nemal techniku...,“ priznal v podcaste Zoznam:sa. Zrejme to, že nevedel, ako manipulovať správne so svojím hlasom a hlasivkami, mu zapríčinilo značné problémy. Dokonca sa bál, že už nikdy nebude môcť spievať.

Asi 10-krát sa mu stalo, že vysoké tóny v piesňach nevedel odspievať, a preto musel zo štúdia odísť naspäť domov, aby si jeho hlasivky oddýchli. „Obojstranný uzlík som si privodil, až taký, že som úplne onemel, že som nemal vôbec žiadny hlas. Ešte som s tým spieval aj taký polrok, dokonca som druhý album nahrával už s tými uzlíkmi,“ pokračoval. Doteraz si vraj pri pesničke s názvom Mám ťa rád na tieto náročné chvíle vždy spomenie.

A keď to už ďalej nešlo, tak sa rozhodol podstúpiť operáciu, ktorá našťastie dopadla dobre. Háčik bol ale v tom, že sa musel odznova naučiť spievať. Vyhľadal preto odborníka. Presnejšie išlo o špičkového hlasového pedagóga Eduarda Klezla, ktorý bývalému superstaristovi zachránil kariéru. „Zavolal som mu, že je problém. Tak som každý pondelok chodil na 45-minútovú hodinu do Prahy,“ poznamenal.

