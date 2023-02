V SVADOBNÝCH šatách aj na PLES: Nemožné? Miss Slovensko vás presvedčí o opaku!

Opäť tu máme obdobie, kedy dámy a páni vetraju svoje šatníky o niečo častejšie, keďže je sezóna plesov. A už 11. februára sa v pražskom Obecnom dome uskutoční aj vychýrený Česko-Slovenský ples. Práve tam sa chystá i krásna Sophia, ktorá si bola vybrať svoju róbu v známom salóne Wem, ktorý vyhľadáva aj množstvo slovenských prominentných dám.

Pri výbere toho pravého kúsku zároveň predviedla, že róba, ktorá je prioritne určená ako svadobné šaty, vôbec nemusí byť krokom vedľa. Práve naopak. Takže, milé dámy, ak neviete čo na seba a máte obavu z toho, aby ste si na plese nevyrobili trapas, určite venujte pozornosť nasledujúcim riadkom, pretože s Miss Slovensko 2021 vám ukážeme a povieme, čo sa nosí a ako zažiariť práve v bielom.

Ak stále máte dilemu a lámete si hlavu nad tým, čo tentokrát na seba, nebojte sa, zariskujte a skúste navštíviť pokojne aj svadobný salón. Už totiž dávno neplatí, že svadobné šaty sa hodia len na svadbu. V luxusnom svadobnom salóne Wem, si pôvabná kráĺovná krásy vyskúšala niekoľko najhorúcejších noviniek a tu je pár rád, ako sa stať hviezdou večera - pokojne aj v svadobných šatách.

Zdroj: Vlado Anjel

V prvom rade sa vyvarujte príliš veľkým pompéznym róbam, čo však, samozrejme, závisí aj od toho, na aký ples sa chystáte. Práve spomínaný Česko-Slovenský ples je veľkolepou udalosťou, ktorá znesie aj honosnejší kúsok. Avšak väčšinou je lepšie držať sa overeného hesla: Mene je niekedy viac.

Ak už aj siahnete po šatách so svadobného salónu, ktoré sú okázalejšie, rozhodne zvyšok doplnkov voľte tak, aby to nepôsobilo príliš prehnane, no a to isté platí aj o líčení a účese. Samotná dĺžka šiat, je veľmi dôležitá, nemali by byť príliš krátke, no ani dlhé. Pozor si dávajte aj na odhalené časti tela, Veľké výstrihy môžu pôsobiť žensky rafinovane, no stačí málo, aby sa rafinovanosť zmenila na vulgárnosť.

Galéria fotiek (11) Sophia Hrivňáková v svadobnom salóne Wem v Bratislave

Správne zvolený strih šiat k vašej postave je alfou a omegou. S tým vám už rozhodne poradí samotný personál, tak ako aj nám so Sophiou v svadobnom salóne Wem. Pri výbere šiat určite dajte na to, ako sa v nich cítite, pretože váš prvý dojem a pocit po zhliadnutí sa v zrkadle je najdôležitejší.

Galéria fotiek (11) Sophia Hrivňáková v svadobnom salóne Wem v Bratislave

Momentálnym trendom sú volány a riasené zdobenie šiat, napríklad pri dekolte a krku, prípadne v spodnej časti pri leme. Hoci celé šaty sú vo svojej podstate jednoduché, práve toto zdobenie je, ktorý hneď udrie do očí a zaujme.

Posledné sezóny sa obľube tešia puff rukávy alebo padajúce ramienka. Akurát si pri výbere dajte pozor na to, aby vám šaty odhalili len tie časti tela, ktoré sú k danej udalosti prípustné. Ak zvolíte šaty bez ramienok, stavte na rukavičky.

Galéria fotiek (11) Sophia Hrivňáková v svadobnom salóne Wem v Bratislave

A na záver nezabúdajte, že na skúšanie šiat predovšetkým potrebujete dobrú náladu. Hlavnou hviezdou večera máte byť predsa vy, tak si to nenechajte ničím a nikým pokaziť. Viac z aktuálnych trendov a ako to Miss Slovensko Sophii v svadobnom salóne pristalo, si môžete pozrieť v našom videu vyššie. Nechajte sa inšpirovať aj vy.