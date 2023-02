Česko-Slovenský ples je za rohom: Moderátorom večera hviezda Mamy na prenájom!

Záštitu nad podujatím prevzali bývalý prezident Českej republiky Miloš Zeman a prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Slávnostným večerom prevedie moderátorská dvojica Michaela Mauerová a Vladimír Kobielsky.

„Pre mňa je Česko-Slovenský ples šitý na mieru, pretože mám česko-slovenský pôvod. Je to ples, ktorý dokazuje, že hranice medzi našimi krajinami dokážeme pretancovať, prespievať a prezabávať. Som rada, že sa takáto symbolická akcia, kde sa stretávame, koná a že mám tú česť ju tento rok spolu s Vladom Kobielskym moderovať,” povedala Michaela Mauerová.

„Je to pre mňa česť stretnúť sa s priateľmi pri takejto skvelej príležitosti. Som ročník 1975, preto spojenie Čechov a Slovákov je pre mňa stále aktuálne a vzácne. Česko-Slovenský ples má zároveň výnimočný glanc a je pod záštitou oboch prezidentov. Teším sa, že ho budem moderovať,” povedal Vladimír Kobielsky.

Hosťom plesu budú tento rok spievať hlavné hviezdy večera - kapela Chinaski, legendy česko-slovenskej hudobnej scény Lenka Filipová a Václav Neckář a spolu s nimi slovenská popová hviezda Zuzana Smatanová a operný spevák Martin Babjak. Na hlavnom pódiu zahrajú do tanca Rozhlasový Big Band Gustava Broma so sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa a nebude chýbať ani FS Limbora.

„Česko-Slovenský ples je mi veľmi blízky. Radovana Čaploviča aj Lumíra Matiho považujem za veľmi blízkych priateľov a veľmi si vážim, že sa do takéhoto odvážneho projektu pustili,” povedala ambasádorka charitatívnej časti plesu Lucia Hablovičová. „Je mi cťou, že môžem byť ambasádorkou charity a zastávať túto funkciu. Ples teda beriem osobnejšie ako väčšina hostí. Je to pre mňa veľmi krásna, kultivovaná a noblesná spoločenská udalosť. Spája sa mi tu príjemné s užitočným do jedného krásneho večera.”

Krátky rozhovor s Luciou Hablovičovou

Zvykli ste každý rok vyberať charitatívny projekt plesu. Ako to bude tento rok?

„Každý rok sme vyberali iného jednotlivca alebo inú organizáciu. Po minuloročnej veľmi úspešnej dražbe, ktorá išla v prospech Be Charity Báry Nesvadbovej, sme sa aj tento rok rozhodli podporiť ich projekty. Meno konkrétneho človeka sa dozvieme až v priebehu plesu, kde to Bára odprezentuje a predstaví smerovanie.”

Ako prebiehajú tvoje prípravy na tohtoročný Česko-Slovenský ples?

„Je to záväzok. Myslím si, že je to najprestížnejší ples, ktorý sa koná v Čechách a na Slovensku a nemá konkurenciu. Nielen čo sa týka prostredia, príprav, cateringu či programu. Organizátori si dávajú neskutočne záležať na všetkých častiach večera. O to väčší záväzok je pripraviť sa naň dostatočne a nepodceniť to. Rovnako ako každý rok, aj tentokrát chystáme šaty s Borisom Hanečkom. Pre nás je to tiež výzva, pretože sa snažíme tú našu latku nepodliezť a nie je to už úplne jednoduché po toľkých rokoch spolupráce. Verím, že naplníme očakávania nielen naše, ale aj očakávania ľudí, ktorí majú radi módu a sú zvedaví, čo pripravíme.”

Mali ste s Borisom Hanečkom nejakú výzvu pri príprave plesových šiat po troch rokoch?

„Aj pauza urobila svoje. Človek z toho trochu vypadne a v tomto čase sa asi pre všetkých stali tepláky takou hlavnou módnou vychytávkou. Aj značky, ktoré nikdy predtým takúto módu nerobili, tak za posledné roky sa začali venovať aj takémuto oblečeniu. Možno to bolo trochu náročnejšie sa prepnúť akoby opäť do tej spoločenskej roviny. Na druhej strane ma zarazilo, že sme riešili výber látok a možností. Boris mi povedal, že do tejto oblasti zasiahol covid natoľko, že už dnes nie je možné vyberať látky v takom množstve alebo v takých rozmeroch ako kedysi. Výroba látok sa znížila a aj vďaka možno zníženému dopytu ani ten výber látok zďaleka nie je taký ako kedysi. Už to nie je samozrejmosťou.”

Čo je dôležité pri stylingu na ples?

„Mám šťastie, že mám vrodený vkus a vždy sa snažím prihliadať na to, čo sa mi hodí a čo ma ako osobnosť vyzdvihuje. To by som aj poradila ženám, aby pri výbere šiat, ktoré nie sú bežné a denno-denné, aby to boli šaty, ktoré si v ten večer užijú. Aby ich tie šaty vyzdvihli. Na druhej strane, aby ostali aj samy sebou, aby šaty vyzdvihli ich osobnosť a aby sa ony ako osobnosť v nich nestratili. Na to vždy dbám. Aby šaty podčiarkli moju osobnosť. Vtedy si myslím, že to zapasuje a bude to dobre vyzerať.”

Je niečo, čo si berieš so sebou vždy na ples a musíš to pri sebe mať?

„Mám niečo, čo viac ako desať rokov je každý rok so mnou na plese a možno si to ani nikdy nikto nevšimol. Mám jeden pre mňa veľmi vzácny prsteň. Nehľadiac na to, aký je styling, aké mám šaty, tento prsteň mám vždy. Je to prsteň, ktorý mám na sebe len raz za rok. Toto mám každý ples na sebe.”

Existuje pre teba hranica medzi Českou republikou a Slovenskou republikou?

„Ja túto hranicu nemám. Už som bola v puberte, keď sa naše národy rozdelili. Bola som si vedomá toho, čo sa deje. Pre mňa tá hranica dodnes neexistuje. Až ma dokáže prekvapiť, keď sú kolóny na hraniciach. Do Prahy a Česka veľmi rada cestujem. Pre mňa je to akoby menej navštevovaná časť našej krajiny. Sme tak blízki susedia a národnosti, že tá hranica je pomyselná. Delí len dva štáty, ale národy sú si tak príbuzné aj mentalitou, aj históriou, zážitkami či rodinami, že sa v Česku cítim stále ako doma.”