Luxusný byt Milana Lasicu (†81) sa stále nepredal: Herec z neho chce SKANZEN... Vášáryová to ODMIETA!

BRATISLAVA - Vdova po Milanovi Lasicovi (†81) nechce po smrti svojho manžela zbytočne predlžovať nostalgiu. Čo jej po umelcovi zostalo, to rozdala divadelnému a filmového ústavu či VŠMU. A na predaj je aj ich spoločný byt na nábreží Dunaja. Z hereckého sveta však bola vyjadrená túžba, urobiť z nehnuteľnosti múzeum. To Magda Vášáryová (74) rázne odmieta!

Milan Lasica a Magda Vášáryová žili celý svoj spoločný život na nábreží Dunaja v Bratislave. Ich domovom bol staromestský 5-izbový byt s 3,2 metrov vysokými stropmi, ktorého úžitková plocha je viac, ako majú mnohé rodinné domy - 201,75 metrov štvorcových. Po smrti uznávaného slovenského herca sa však vdova rozhodla nehnuteľnosti zbaviť.

V ponuke bola najprv za 950 tisíc eur a neskôr za sumu o 100 tisíc nižšiu. No hoci na trhu je už viac ako 9 mesiacov, svojho kupcu si ešte nenašla. Aktuálne už realitná kanceláriu cenu bytu neuvádza, záujemca si ju musí vyžiadať. No v súvislosti s predajom Lasicovho domova sa z hereckého sveta začali objavovať vážne obavy.

Hlavu s budúcim osudom bytu si podľa týždenníka Šarm, láme herec Ludwig Bagin, ktorý prezradil, že spolu s kamarátmi z intelektuálnych kruhov sa obávajú, že by nový majiteľ mohol z Lasicovho bytu vyhnať veľkou rekonštrukciou jeho jedinečnú atmosféru. Pozdáva sa im preto myšlienka kolektívneho vlastníctva tejto nehnuteľnosti.

Inými slovami by sa mohli viacerí ľudia spojiť a byt kúpit a spraviť z neho napríklad múzeum, prípadne mu dať iné kultúrne využitie. Tento nápad sa však absolútne nepozdáva vdove po hercovi, Magde Vášáryovej. „V tom byte sa nedá nič také spraviť. To je normálny obytný dom a nedá sa, aby to bolo verejne prístupné,“ zdôraznila vdova.

Nevidí problém ani v tom, že by si byt nový majiteľ prerobil a vzal mu jedinečnú atmosféru. „Môže, prečo nie. Veď my sme tam len bývali. Nezostalo tam nič,“ zhodnotila veľmi racionálne Vášáryová. Tá vraj knihy po manželovi rozdala - niečo filmovému ústavu, niečo divadelnému a veľkú časť venovala VŠMU. „Tá má urobenú knižnicu Milana Lasicu pre svojich študentov. Samozrejme, ja som si odtiaľ zobrala svoju sociologicko-politologickú knižnicu. Tu mám,“ dodala.

Spomínané múzeum je však stále v hre. No nie v hercovom byte a nie len Milana Lasicu: „Stále koluje idea, že by malo vzniknúť múzeum, no nielen Milana Lasicu, ale celkovo L+S, čiže aj s Júliusom Satinským. Aby to bolo aj určité edukačné centrum, lebo si treba uvedomiť, že Milan s Julom nemajú žiadnych následovníkov. Môj muž sa o to pokúšal, ale nepodarilo sa, tak možno tej ďalšej generácii sa to podarí,“ uzavrela Magda.

