3. výročie od smrti Milana Lasicu (†81): Dcéra s ním POSLEDNÉ stretnutie nestihla... Je mi to ľúto

Milan Lasica s dcérou Hanou (Zdroj: Instagram H.L.)

Milan Lasica náhle zomrel 18. júla 2021 počas koncertu s Bratislava Hot Serenaders v štúdiu L+S. Dospieval pesničku Ja som optimista a potom odpadol. Oživiť sa ho privolaných záchranárom nepodarilo. Pár minút predtým ešte nič nenasvedčovalo tomu, že o chvíľku neskôr Slovensko príde o jednu z posledných žijúcich legiend. Sršal humorom, zdal sa byť vitálny a spev za sprievodu orchestra si užíval plnými dúškami. Dá sa povedať, že umrel pri tom, čo najviac miloval.

VIDEO Z osudného koncertu Milana Lasicu: Takto si zaspieval naposledy... O pár minút neskôr zomrel! (Zdroj: Peter Kiral)

Dnes sú to 3 roky od jeho smrti a práve jeho dcéra Hana Lasicová si zaspomínala na ten smutný deň. „Spomíname. Dnes sú to už tri roky. Najviac ma mrzí, že akurát v ten deň bolo veľmi horúco, dohodla som sa vágne s otcom, že sa stretneme, ale nakoniec som to nestihla... kvôli ničomu konkrétnemu, len bolo teplo a nevládala som sa zorganizovať. A dnes je mi to ľúto. Keby sa dalo vždy žiť naplno podľa motta Toto je možno poslednýkrát. Ale každodennosť to nie vždy umožňuje. Už som sa s tým zmierila a nevyčítam si to, ale je mi smutno, keď si na to spomeniem,“ zverila sa.