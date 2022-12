Zamilovaná Karin Haydu (45): Správa sa ako taká tínedžerka... Aha, čo urobila pre svojho chlapa (30)!

Každý, kto v posledných mesiacoch navštívil profil Karin Haydu na sociálnej sieti, si musel pomyslieť, že je bezhlavo zamilovaná. V októbri sa pochválila novým partnerom, ktorý je od nej o 15 rokov mladší. A podľa našich zistení sa spoznali len mesiac predtým.

Hrdličky sú teda spolu len pomerne krátko a aj dnešný herečkin príspevok dokazuje, že stále prežívajú fázu prvej obrovskej zamilovanosti. Karin totiž Davidovi k dnešným meninám zablahoželala fotografiami, na ktorých ukázala jeho meno a pery zvečnené na svojej ruke.

Hoci na prvý pohľad to vyzerá ako tetovanie, ten druhý už vyvoláva pochybnosti a skôr to vyzerá iba ako dočasná kresba. A to nám potvrdila aj Karin. „Tetovanie nie je permanentné,” prezradila herečka. Meno svojho drahého si teda nechala iba nakresliť ako taká zamilovaná tínedžerka. Ako pre Topky dodala, nad permanentnou ozdobou sa ani nezamýšľala. „Nie, nikdy som neuvažovala nad žiadnym tetovaním. Nie som toho fanúšik,” povedala nám.

