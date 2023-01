Silvestra si známa herečka príliš NEUŽILA: Namiesto bujarých osláv... Vôbec sa NEZASTAVILA!

BRATISLAVA - Väčšina z nás Nový rok privítala ako sa patrí. Bujaré oslavy a zábava až do rána. No slovenská herečka Natália Kóšová sa odreagovať len tak ľahko nemohla. Tá totižto na Silvestra mala v hlave len jediné, a to...

Asi každý jeden z nás počas silvestrovskej noci odpočítaval posledné minúty, sekundy a už sa nemohol dočkať Nového roka. V opojení dobrého sektu, jedla a zábavy so svojimi priateľmi ho privítala väčšina z nás. Žiaľ našli sa aj takí, ktorí ten Nový rok oslávili prácou a jednou z nich je aj talentovaná muzikálová herečka Natália Kóšová.

Galéria fotiek (8) Muzikál Vyznanie s Natáliou Košovou

Zdroj: Juraj Dobiš

V rozhovore nám prezradila, kde, s kým a ako ho strávila. „Tak ja hrám na Silvestra na Novej scéne predstavenie, takže to nie je také, že oslavy s kamošmi ale pracovné povinnosti. Každopádne som za to vďačná a verím, že ja to ešte oslávim dodatočne a možno aj s kolektívom, čo spolu hráme na doskách, čo znamenajú svet,“ povedala pre Topky.sk herečka Natália.

Zaujímalo nás však či zvykne chodiť na chatu. No tu jej odpoveď bola jednoznačná. „Tak to by som už rozhodne nestíhala,“ dodala umelkyňa.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Ján Zemiar

Zdá sa že, Natália má aj počas sviatkov plné ruky práce a je veľmi vyťažená. Vy si ju však môžete už v tomto Novom roku vychutnať v predstavení Vyznanie a taktiež aj v už zmienenom, obľúbenom muzikáli Voda a krv nad vodou v réžii Jána Ďurovčíka.