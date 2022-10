Žiadna oslava 70-ky nebude: Jasný verdikt česko-slovenskej Slávice... Toto sú dôvody!

Pri príležitosti 50 rokov na scéne a 70. narodenín obdarovala Petra Janů svojich fanúšikov sériou koncertov. Ten najväčší v pražskej Lucerne sa odohrá presne mesiac pred jej jubileom, teda 19. októbra.

Žiadnu inú oslavu však speváčka neplánuje. „Ani malý žúr,” vyhlásila pre Aha! „Nemám podobné akcie v láske,” dodala s tým, že svoje si už odpila. Už nejaký ten čas večierky s alkoholom v jej živote nefigurujú. „Práve preto, že som vypila ten rybník,” vysvetlila so smiechom.

Dôvodov, prečo neorganizuje narodeninovú párty, je však viac. „Narodeninové žúry nie sú k ničomu inému, než k tomu, že sa tam všetci opijú, pohádajú a potom vás nakoniec ohovoria. Vždy to tak končí,” tvrdí, evidentne z vlastnej skúsenosti. A zdá sa, že by ani nemala veľmi koho pozvať, kamarátov v šoubiznise totiž veľa nemá. „Spočítala by som ich na jednej ruke. A Pilarka so Špinarkou mi umreli, takže čo sa týka kamošiek, som vlastne sama,” priznala.

A tak sa rozhodla ísť v podstate proti nepísaným pravidlám. „Chápem, že ma asi kvôli chýbajúcej oslave kdekto poohovára, ale ja si dám radšej toho 19. novembra panáka sama so sebou doma, pustím si peknú hudbu a pôjdem spať. Pre mňa je naozaj najviac, keď tých 70 a 50 oslávim koncertom s mojím milovaným publikom. Zaspievame si všetci spoločne moje najväčšie hity a viac ku šťastiu nepotrebujem,” uviedla speváčka.