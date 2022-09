SEXSYMBOL Ján Koleník vyšiel s pravdou von: Tak TOTO ste o ňom určite nevedeli!

BRATISLAVA - Nedávno sa konala veľká média párty televízie Markíza na ktorej nesmel chýbať ani jeden z najsexi mužov v šoubiznise, herec Ján Koleník (42). Okrem hereckého nadania vyniká aj v tanci, čo nedávno potvrdil v tanečnej súťaži Let's Dance a stal sa kráľom tanečného parketu. Statný lámač nielen ženských sŕdc, však konečne vyšiel s pravdou von a odhalil tajomstvo, ktoré o ňom verejnosť doteraz nevedela. Kto by to bol naňho povedal!

Každý máme svoje tajomstvá a skôr či neskôr niektoré z nich vyplávajú na povrch, Vo väčšine prípadov tým zasiahneme a šokujeme aj okolie. Nás slovenský herec Ján Koleník doslova odrovnal, keď sme sa s ním stretli na nedávnej media párty televízie Markíza a prezradil nám, čo azda ešte nikdy nikomu nepovedal.

Pre mnohé ženy, ale aj mužov je symbolom mužnosti a sexepílu. Dalo by sa povedať, že je takmer dokonalý. Okrem herectva vyniká v tanci a aj v speve. K tomu všetkému vyzerá ako Adonis a vďaka úlohám, ktoré stvárňuje, pôsobí nebojácne. No on sám nám priznal, že tomu tak nie je.

„Mám pred veľkou vodou samozrejme rešpekt, tak ako mám rešpekt pred výškami, tak to je niečo, čo nás presahuje. Ľudia nie sú od prírody tvory, ktoré by vedeli automaticky lietať a takisto aj z tej veľkej vody mám pred ňou rešpekt,“ prezradil herec v rozhovore pre Topky. Sk.

No kto by to bol naňho povedal, že sa taká hora svalov bojí vody a výšok. Dokonca keď ide na dovolenku k moru, tak si vraj omočí iba nohy a to mu úplne stačí. Nuž všetci sme len ľudia a aj Janko má svoje nedostatky. Aktuálne ho môžete vidieť v ďalšom pokračovaní seriálu Druhá šanca o ktorej nám povedal viac v rozhovore, no prezradil aj to, ako sa udržiava v kondícii a či mu chýba tanec.

