Sklenaříková (50) si užíva svoju 4-ročnú dcérku: Po dlhom čase ju ukázala... Pozrite, ako vyrástla!

IBIZA - Topmodelka Adriana Sklenaříková (50) sa pred štyrmi rokmi konečne stala mamou a na svet priviedla vymodlenú dcérku Ninku. Dievčatko jej každý deň robí obrovskú radosť, no často ju verejnosti neukazuje. Po dlho čase sa s jej fotkou podelila aj so svojimi fanúšikmi. Pozrite, ako princezná vyrástla!

Tak ako mnohé rodinky, aj Adriana Sklenaříková s manželom Aramom Ohanianom a dcérkou Ninkou si v lete dopriali poriadny oddych pri mori. Ich kroky viedli na ostrov, pod ktorým si mnohí predstavia kluby spojené s bujarou nočnou zábavou. No Ibiza je v poslednom čase čoraz vyhľadávanejšou destináciou aj rodiniek s deťmi.

Horúce slnečné počasie si topmodelka so svojími najbližšími užívala plnými dúškami a s harmonickými chvíľami sa delila aj s fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. A po dlhom čase ukázala aj svoju princeznú. A hoci jej nevidno do tváre, je zjavné, aká je z nej už veľká slečna.



Všimli si to aj Adrianine fanúšičky, ktoré video, na ktorom Ninka tancuje, doslova zaplavili komentármi. „Božinku, ako vyrástla,“ napísala jedna z komentujúcich. Jej dlhé hnedé vlásky, tiež zožali pochvalu. „Zlatučká a tie vlásky krásne,“ napísala istá Rena. Vidno, že si Adriana materstvo užíva plnými dúškami, čo sa, napokon, v posledných rokoch odráža aj na jej spokojnom výraze v tvári.