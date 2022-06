Zuzana Plačková rozbieha nový biznis: Niektoré mamičky ZAPLAČÚ... S tenkou peňaženkou tu zrejme nepochodíte!

Galéria fotiek (4) Zuzana Plačková

Zdroj: Instagram Z.P.

BRATISLAVA - Raz darmo, nech už má človek na Zuzanu Plačkovú akýkoľvek názor, nemožno jej uprieť, že je naozaj "pani podnikateľka". A do čoho sa rozhodne pustiť, to aj ide. Možno by si niekto povedal, že čo sa týka podnikateľskej činnosti, tmavovláska má už dostatočne pestré portfólio, ale ako sa ukázalo, ona jednoducho nepremešká žiadnu možnosť, ako ho rozšíriť!