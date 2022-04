PLASTIKA TVÁRE bývalej markizáčky: Siahla som si na ÚPLNÉ DNO!

Lucia Livschitz Kollárová hovorila o netradičnom zákroku v stredajšom vydaní Telerána. „Veľmi sa teším, že môžem robiť takúto osvetu,” uviedla v úvode rozhovoru brunetka, ktorá sa v podstate narodila s nevyvinutou spodnou sánkou. Kvôli tejto "nedokonalosti" počas svojho pôsobenia na televíznych obrazovkách neraz čelila nepríjemným a zraňujúcim komentárom.

V posledných rokoch však estetický problém nebolo to jediné, čo spisovateľke a publicistke spôsobovalo starosti. Začali ju totiž doháňať zdravotné aspekty tohto problému. Lucia nedokázala privrieť spodnú peru a stále akoby dýchala len ústami.

K rozhodnutiu podstúpiť plastickú operáciu ju napokon nečakane dohnala návšteva jej mamy. „Urobila mi momentku z profilu. A mne to znova pripomenulo, aká veľmi problémová je spodná časť mojej tváre. Deň po tejto momentke som sa rozhodla konzultovať to s odborníkmi,” prezradila Lucia. Ako dodala, jej spodnej čeľusti chýbal zhruba 1 cm kosti.

Publicistka divákom Telerána a niekdajším kolegom opísala ako samotný zákrok prebiehal. Operácia trvala zhruba tri hodiny. Chýbajúci centimeter kosti jej odborníci nahradili jej vlastnou kosťou odobratou z panvy. „Ten zákrok je veľký a náročný. Ale výsledok je pre mňa absolútny,” dodala.

Moderátorov tiež zaujímalo, aká bola rekonvalescencia. „Nechcem to dramatizovať, môj cieľ je povzbudiť ľudí, aby riešili svoje problémy s kostnou architektúrou tváre. Ale nemôžem to ani zľahčovať. Je to náročné. Boli to mimoriadne ťažké a kruté dva týždne, počas ktorých som si siahla na dno svojich psychických a fyzických síl. Ale dá sa to zvládnuť,” prezradila otvorene Lucia.

Reakcie okolia na túto zmenu boli samozrejme pozitívne. „Môj manžel, ktorému som sa páčila aj predtým, ale hovorí, že mám také iné vyžarovanie. že s inou istotou zrazu chodím po svete,” dodala tmavovláska, ktorá po zákroku schudla 5 kg, keďže musela byť najmä na krémovej a tekutej strave.