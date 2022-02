Veľké priznanie ohľadom Twiinskinej dcéry: Áno, som otcom!

BRATISLAVA - Začiatkom novembra Veronika Nízlová porodila dcéru Neu. Už predtým sa vyjadrila, že s otcom bábätka spolu žiť nebudú a jeho identitu tajila. Nakoniec vysvitlo, že by to mal byť 20-ročný herec a spevák Matúš Kolárovský. A ten teraz konečne priznal, že je otcom.

Matúš sa k svojmu súkromiu príliš vyjadrovať nechce a v markizáckej Smotánke na priamu otázku príliš priamo neodpovedal. Ale teraz sa rozhodol priznať, že sa naozaj stal otcom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube

Urobil to v najnovšom videoklipe, ktorý vypustil do sveta včera večer. Celé video je postavené len na ňom samotnom, ale za jeho polovicou zrazu príde prekvapenie. Matúš tam drží v rukách dieťa a nasleduje záber, ako mu po líci steká slza.

Pieseň sa volá MY a počas záberov s bábätkom tam znejú slová:

Myslím, že Boh mi dal najväčší dar.

Vždy keď sa pozerám na tvoju tvár.

Tvoja krv je aj moja, Moja krv je aj tvoja.

To, že nejde o hocijakého novorodenca, potvrdil nepriamo pre Život ešte pred zverejnením klipu. „Veronika sa v klipe neukáže a či sa tam ukáže malá, Veronikina dcéra, tak to nechám na ten výsledok, a či to tam ľudia nájdu alebo nie,” vyhlásil mladý umelec.