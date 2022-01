HNISAVÉ PĽUZGIERE na tvári slovenského herca: Uff, nič pre slabšie povahy!

BRATISLAVA - Aj toto je súčasť hereckej profesie! Herečky a herci sú si dobre vedomí toho, že ich práca so sebou prináša nejednu výzvu a množstvo zaujímavých skúseností. Svoje by o tom vedel hovoriť aj Vladislav Plevčík (29). Ten sa dnes večer objaví v jojkárskom seriáli Nemocnica a na nakrúcanie len tak ľahko nezabudne.

Vladislav Plevčík totiž v obľúbenom jojkárskom seriáli Nemocnica stvárnil pacienta s poriadne netypickým ochorením. Ide o vzácnu dedičnú poruchu s názvom porfýria, pri ktorej má človek pocit, že mu spaľuje celé telo. Maskérky vzali mladého herca do parády a na tvári mu "vyrobili" hnisavé pľuzgiere.

Galéria fotiek (6) Vladislav Plevčík si zahral v seriáli Nemocnica.

Zdroj: TV Joj

Ako herec v súvislosti s tým prezradil, v maskérni si pred nakrúcaním posedel zhruba 50 až 70 minút. Vytváranie tejto masky sa nezaobišlo bez následkov. „Tvár som mal vždy niekoľko dní podráždenú rôznymi chemikáliami. Ale aj to je súčasť našej práce. Ľudia, ktorí trpia rôznymi ochoreniami, to majú určite neporovnateľne náročnejšie” povedal k tomu Plevčík, ktorý sa na túto úlohu pripravoval aj tak, že si o ochorení zistil všetko, čo sa dalo.

„Vedel som do čoho idem,” dodal Vladislav. Aj napriek náročnej téme a s podráždenou pokožkou si nakrúcanie užíval. „Bolo to veľmi príjemné a profesionálne. Držím im do budúcnosti palce. Rád som s nimi spolupracoval,” uzavrel.

Galéria fotiek (6) Vladislav Plevčík sa pred kamerou objavil s tvárou posiatou hnisavými pľuzgiermi.

Zdroj: TV Joj

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}