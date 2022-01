Bývalý farmár sa zbavil žltej METLY NA HLAVE: Nechal sa ostrihať... FOTO Wau, to je ZMENA!

BRATISLAVA - Farmár Peter Matejka sa pridal k osadenstvu súťažiacich Farmy 13 až krátko pred koncom, no zato zaujal už na prvý pohľad. Ešte predtým, ako sa ukázalo, že je skutočný pracant, jeho kolegom a takisto aj divákom do očí doslova udieral jeho účes. A nikto mu preň zrovna nelichotil...

Peter bol charakteristický svojimi dlhšími vlasmi vyčesanými dopredu, nafarbené ich mal v nie veľmi príjemnom odtieni blond, ktorý pripomínal slamu či kura. Jeho extravagantný zjav sa ako-tak podarilo skrotiť až Natálii Lopašovskej, ktorá mu jeho hrivu pozapletala do uhladených afro copíkov a pristrihla mu aj prerastenú bradu. Tá totiž taktiež slušne volala o pozornosť.

S takýmto három prišiel Peťo na markizácku Farmu Zdroj: TV Markíza

Sympatický farmár bol zrazu ako vymenený, no po návrate zo statku sa k svojmu pôvodnému imidžu predsa len vrátil. Až kým sa nezačala nakrúcať šou Život po farme. Tam si vzal blondiaka na paškál muzikant Tomy Kotty, ktorý postupne trávi jeden deň s každým bývalým súťažiacim. Pripravuje pre nich i rôzne výzvy, no a najnovšie prišlo aj na Petra. Hoci sa táto časť ešte neodvysielala, je zjavné, že Tomy zavelil jasne - žltá metla musí ísť preč.

Z bývalého farmára sa vďaka zmene imidžu stal úplne nový muž Zdroj: Instagram P.M.

A tak sa Peter opäť dostal do rúk profesionálov, ktorí sa postarali o doslova radikálnu zmenu. Nielen že mu z hlavy zmizla výrazná žltá, no prišlo aj na markantné skrátenie prameňov, ktoré následne pretavili do fešáckeho účesu.

Výsledkom sa farmár pochválil aj na svojom Instagrame, kde zožal mimoriadny úspech ako od svojich sledovateľov, tak aj farmárskych kolegov. „Veľká premena,” skonštatoval aj on sám a nezabudol poďakovať Tomymu, ktorý si pre neho toto nečakané prekvapenie pripravil.

Zdroj: Instagram P.M.

