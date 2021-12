Zuzana Plačková TOTÁLNE DOJALA sestru: Myslela si, že dostala kabelku a potom… Veľký PLAČ!

Na návštevu ku kráľovnej Instagramu prišla jej sestra Maťa aj so svojimi dvomi rozkošnými dcérkami. Zuzana všetko starostlivo zdokumentovala, no potom prekvapila, keď prišlo k rozbaľovaniu vianočných darčekov od Ježiška. „Vianoce máme dnes preto, lebo chceme mať Vianoce všade. U nás, u maminy, sestra chce mať zvlášť s deťmi a rodinou. Takže sme si to takto podelili, že dnes ich máme u nás,” vysvetlila influencerka, ktorá ako prvé obdarovala svoje zbožňované neterky.

Tie takmer nedýchali, keď si pod stromčekom našli nádielku hračiek. Nechýbal ani obrovský Barbie dom pre princeznú. No a potom prišlo na Zuzaninu sestru. Tá mala na kolenách položenú škatuľu s logom značky Dior a podľa všetkého si myslela, že dostane luxusnú kabelku. Ibaže v kope papiera sa žiadna kabelka nenachádzala a Maťa si tam našla jediný papier.

Keď zistila, o čo ide, prišlo na obrovské dojatie a plač. Našla si tam totiž niečo, na čo si sama šetrila. A nejde o žiadnu materiálnu vec ani dovolenku! Čo si našla v škatuli, sa dozviete vo videu vyššie!

Zuzanina sestra si najprv myslela, že v krabici je kabelka... Zdroj: Instagram Z.P.