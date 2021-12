Agresívny a vulgárny Slováček pritvrdzuje: Drsné slová o exmilenke... ŠTETKA!

Felix Slováček a Lucie Gelemová v máji tohto roka oznámili svetu, že sa po siedmich rokoch rozišli. Hudobník, ktorý je stále ženatý s herečkou Dagmar Patrasovou, však s krásnou umelkyňou zostal aj naďalej v priateľskom vzťahu, stretávali sa a podľa jeho slov jej nezištne pomáhal. Napríklad tak, že aj po rozchode zostala bývať v byte, ktorého prenájom on financoval.

Idylka vo vzťahu Lucie Gelemovej a Felixa Slováčka je minulosťou. Zdroj: Instagram L.G.

Ako sme vás včera na topkách informovali, priateľský vzťah Felixa a Lucie je už minulosťou. Fotograf denníka Blesk totiž nafotil brunetku v spoločnosti istého pracháča, s ktorým strávila noc v pražskom hoteli. Hudobníka takmer porazilo a prostredníctvom médií jej odkázal, nech sa z bytu okamžite odsťahuje.

Viaceré médiá hudobníka oslovili, aby im k celej kauze poskytol rozhovor. V relácii TV Prima s názvom Showtime vysvetľoval, že sa ho najmä dotklo to, akým spôsobom sa o romániku svojej bývalky dozvedel. „Bol to šok. Čakal som, že Lucie príde s pekným človekom a budú mať deti. Všetko budem vedieť, fandiť je a pomáhať aj s týmto,” poznamenal Slováček. „Ale že to bude takýmto spôsobom? Že to urobí v podstate ako nejaká... nechcem to vysloviť... štetka,” dodal a prilial tak olej do ohňa.

„Boli sme veľkí priatelia, myslel som si, že to tak môže zostať. Ale mňa to šokovalo tak, že s ňou nemôžem byť ani kamarát,” dodal hudobník, ktorý mal pre svoju bývalku už aj nakúpené vianočné darčeky. Teraz jej ich už však odovzdať nemieni.

Médiám poskytla svoje stanovisko už aj Gelemová, ktorá sa z bytu, ktorého nájom platil práve Felix, odsťahovala. „Felixove reakcie ma pochopiteľne veľmi zaskočili. Neviem, či niekto môže pochopiť jeho konanie. Spoločne sme pred pol rokom ohlásili, že sme ukončili partnerský vzťah a budeme sa naďalej stretávať ako priatelia. Nemá absolútne žiadne právo čokoľvek mi vyčítať. Preto ani nemám žiadne výčitky svedomia. Nič zlé som neurobila,” uvádza vo svojom vyhlásení umelkyňa. „Ale Felix sa správa ako blázon. Mám jeho agresívne výpady a vulgárne nadávky nahraté na mobile. Pokiaľ bude ďalej pokračovať v nenávistných útokoch, budem nútená toto video zverejniť,” uzavrela Lucie, ktorá zrejme v tom čase ešte netušila, že ju Slováček v podstate označil za štetku...

Felix Slováček a Lucie Gelemová na vernisáži, ktorá sa konala koncom septembra. Zdroj: profimedia.sk