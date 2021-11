Intímne ODHALENIE rovno pred kamerami: Slovenská kráska nemala na výber!

Alžbeta Bartošová je mimoriadne úspešná v susednej Českej republike a vďaka účinkovaniu v markizáckych Oteckoch ju už viac spoznávajú aj Slováci. V šou Petra Marcina v súvislosti s tým prezradila, že má vlastne dva domovy a pendluje medzi Prahou a Bratislavou.

Keď začal Marcin zo žartu dávať krásnu herečku dokopy s klávesákom, brunetka poznamenala, že má priateľa. Moderátorovi nebolo viac treba a začal o jej vzťahu zisťovať ďalšie podrobnosti.

Pri Petrovi Marcinovi nemala Alžbeta Bartošová na výber. Prezradila aj intímnosti zo svojho súkromia. Zdroj: RTVS

Bartošová v súvislosti s tým prezradila, že s priateľom Ľubošom sa poznajú od detstva. Obaja pochádzajú z Púchova a svojho času sa stretávali vďaka láske k folklóru. On v súbore hrával na husle, ona pôsobila v speváckom zbore. „Páčili sa mi tam asi všetci chlapci, len on sa mi vtedy nepáčil. Akože zlatý bol, ale boli tam iní, no. Potom sme sa dlho nevideli, on zmužnel a po veľa, veľa rokoch sme sa stretli v Prahe,” priznala brunetka. „Keď sme mali 12 rokov, tak sme údajne aj boli na rande. On už vtedy bol do mňa a ja som mu vraj povedala, že sme kamaráti,” dodala kráska, ktorá s Ľubošom tvorí harmonický pár 6 rokov.

Počas nakrúcania nastala aj vtipná situácia, keď vyšlo najavo, že herečkin frajer sedí v publiku. „Môžeme to uverejniť?” zabával sa Marcin a diváci spolu s ním. Nuž, a sympaťák Ľuboš vôbec neprotestoval. Bodaj by! Veď mať za frajerku takúto peknú a talentovanú ženu je radosť.

Toto je priateľ herečky Alžbety Bartošovej. Zdroj: RTVS