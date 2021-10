Brutálna premena slovenského herca: Fíha, veď je z neho už asi len polovica!

Marcel nemec kedysi

Zdroj: Tv Markíza

BRATISLAVA - Bývalý člen skupiny Kopytovci a herec Marcel Nemec sa na seba už takmer nepodobá. A je to dobre! V posledných rokoch bolo badať, že sa pustil do boja s nadbytočnými kilami, ale to, ako vyzerá teraz... Klobúk dole!