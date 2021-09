Tehotná jojkárka v spoločnosti: Aha, ako jej to s bruškom pristane!

BRATISLAVA - Na topkách sme vás nedávno informovali, že jojkárska moderátorka Alexandra Pavlovič Hinková (40) je v radostnom očakávaní. Momentálne začína ôsmy mesiac tehotenstva a naďalej hravo zvláda venovať sa i pracovným aktivitám. V uplynulých dňoch napríklad uvádzala slávnostnú premiéru filmu Jedine Tereza. Pozrite sa, ako to budúcej mamine svedčalo!

Už oddnes si fanúšikovia romantických komédií môžu vychutnať novinku v našich kinách. Je ňou počin s názvom Jedine Tereza, v ktorom stvárnila ústrednú postavu Veronika Khek Kubařová. Sympatická tmavovláska nechýbala ani na slávnostnej premiére na Slovensku, kde si zapózovala napríklad spolu s kolegyňou Karin Haydu, či meteorológom Petrom Jurčovičom.

Slovenskú premiéru romantickej komédie uvádzala jojkárska moderátorka Alexandra Paulovič Hinková, ktorej tehotné bruško sa už riadne zaoblilo. Zaujímalo nás, ako svoje tehotenstvo zatiaľ hodnotí. „Celkom si to užívame. Síce sa už občas cítim ako tuleň, ale našťastie ma netrápia žiadne veľké komplikácie a problémy. Dúfam, že to takto ostane až do konca,” povedala nám sympatická blondínka.

Zdroj: CinemArt

Saša už tiež vie, či jej pod srdcom rastie chlapček alebo dievčatko. „Zodpovedne sme si nechali urobiť testy a jedným z výsledkov bolo aj pohlavie, takže vieme, akej farby máme kupovať výbavičku,” poznamenala budúca mamina, avšak neprezradila, či bude mať synčeka alebo dcéru.

Povedala nám ale, že spolu s manželom sa hneď zhodli na mene pre dieťatko. „Akurát riešime, či necháme zapísať dlhšiu alebo kratšiu verziu mena. Chceli sme niečo aj tradičné, aj zaujímavé. Následne sme zistili, že sme vybrali jedno z momentálne najpopulárnejších mien,” uzavrela. Nuž, nechajme sa prekvapiť...

Zdroj: CinemArt

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}