Ukáž mi HOLÚ ŠUŠKU, poviem ti, či sa mi páčiš: Slovensko chystá šialenú ZOZNAMOVACIU reality šou!

Zabudnite na bežné zoznamky, farmárov túžiacich po manželkách či na stretnutia naslepo. A zrejme aj na akúkoľvek romantiku, pretože toto má od nej na míle ďaleko. Už niekoľko dní na internete bežia výzvy pre odvážlivcov, ktorí chcú nájsť polovičku poriadne pikantnou formou. Šancu nájsť lásku v tomto formáte majú iba tí, čo sa neboja ísť s kožou na trh. A to doslova. Na Slovensko prichádza obdoba kontroverznej britskej reality šou Naked Attraction.

Ak nemáte tušenia, o čo ide, nečudujeme sa. "Hanbatá" šou prebieha nejako nasledovne: Účinkujúci bažiaci po láske si v štúdiu vyberá z niekoľkých siluet, kde vidí holé prirodzenia ľudí opačného pohlavia. Okrem holých vagín a penisov sa potom odhalia aj zvyšky tela. Práve na základe toho si účastník vyberie, s kým sa chce zoznámiť.

Zdroj: Channel 4

Dostane sa mu tak vlastne akási mačka vo vreci, no to zjavne nikomu neprekáža. Hlava, v tomto prípade tá najmenej podstatná časť tela, sa ukáže až po definitívnom rozhodnutí. Veď koho by už zaujímalo, ako jeho potenciálny partner vyzerá, keď už si dobre okuká jeho bimbasa či šušku. Dobre vyzerajúce ohanbie síce nezaručí hlbokú lásku, no tu sa vidina šťastia meria niečím celkom iným. Doslova.

Zdroj: All3media International

Podľa prvých informácií sa mala táto šialená zoznamka vysielať na JOJ-ke, to však nie je úplná pravda. Na obrazovky televízie sa nedostane, čo je aj celkom logickým krokom, keďže zrejme len málokto si vie predstaviť, že by sa niečo obdobné regulérne vysielalo v hocijakej komerčnej televízii. „Projekt nie je pripravovaný pre televíziu JOJ, ale pre vznikajúcu platformu Joj play. Realizácia tohto projektu je však podmienená kompletnou prípravou a schválením, vrátane schválenia kastingu,” vysvetlila pre Topky.sk hovorkyňa Lucia Tuhelová.

Bude to zaujímavé? Rozhodne. Pointa? Došla. No a záver... Ten nech si urobí každý sám.