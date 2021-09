ROZVOD sa na nej škaredo podpísal: FOTO Sexi Slovenka ukázala dorantanú tvár… Bála sa na seba pozrieť do zrkadla!

BRATISLAVA - Lucia Javorčeková motá svojimi dokonalými krivkami hlavy pánov po celom svete. No hoci tomu ťažko uveriť, brunetka priznáva, že ešte nedávno trpela nízkym sebavedomím. Kvôli stresu z rozvodu sa jej totiž na tvári vyhodilo škaredé akné. Bála sa na seba pozrieť do zrkadla!

Stres je príčinou mnohých zdravotných ťažkostí. Nedávno naň doplatila aj známa slovenská sexbomba Lucia Javorčeková. Rozvod s otcom jej dcéry sa podpísal najmä na jej tvári. No tak škaredo, že sa ráno bála na seba pozrieť do zrkadla. Trpela nízkym sebavedomím a depresiami.

„Pred 2 - 3 rokmi by som nedokázala hovoriť o svojej problematickej pleti, ani by som ju na verejnosti neukazovala, skrývala som sa, trpela nízkym sebavedomím, rušila množstvo pracovných ponúk. Dokonca mi to spôsobilo depresie. Bála som sa každé ráno pozrieť na seba do zrkadla,“ šokuje Javorčeková.

Zdroj: Instagram L.J.

Možno to znie povrchne, no ako žena, ktorá sa živí svojím výzorom, niesla svoje problémy veľmi ťažko. Opäť sa chcela cítiť krásna. „Všetky tie žalúdočné/kožné problémy spôsobil stres z môjho rozvodového konania, pri ktorom som takmer prišla o všetko. Čelila som mnohým klamstvám, musela som urobiť veľa obetí...“ priznala Lucia.

Stres jej spôsobil potravinové intolerancie. „Upravila som si stravovací plán. Chodila som pravidelne na mechanické čistenie tváre každé 2 - 3 týždne, čo bolo veľmi bolestivé a výsledky som nevidela z dlhodobejšieho hľadiska. Bála som sa, že mi zostanú jazvy,“ pokračovala známa Slovenka. Po šiestich mesiacoch v Mexiku sa rozhodla kompletne zmeniť svoj liečebný proces. A oplatilo sa. Dnes sa už Lucia pýši opäť zdravou a hladkou pokožkou.

Zdroj: Instagram L.J.