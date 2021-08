Drsný štart markizáckej Farmy: Stačilo pár minút a... Už fňukala!

BRATISLAVA - V dejinách markizáckej Farmy sa ešte nestalo, že by niekto chcel z reality šou odstúpiť už v prvý deň. Aktuálna súťažiaca Nikki Mališková (29) k tomu nemala ďaleko. Už príchod na televízny statok bol pre ňu tak náročný, že fňukala pred kamerami. A to je len začiatok!

Začiatok trinástej série markizáckej reality šou Farma bol iný, ako tie predchádzajúce. Súťažiaci začínajú ako pútnici a sú rozdelení na tri tímy. Tie sa musia na televízny statok prepracovať po vlastných nohách. Jeden tím tam putuje zo Záhoria, druhý z Karpát a tretí z Tatier.

No a práve cesta toho posledného dala zabrať 29-ročnej Bratislavčanke Nikki Mališkovej. Slová o odstúpení z projektu prišli už po pár hodinách. „Nika mala menší problém, nezvládala, myslím si, že začiatok tej túry. Nečakala takýto výstup, mala rovnaké očakávania, ako ja, čakala, že to bude niečo jednoduché,“ komentoval stav svojej kolegyne Matúš Mrážik.

Zdroj: Tv Markíza

Zdroj: Tv Markíza

Prsnatá tmavovláska a zvyšok jej tímu sa museli s celou batožinou dostať cez Vysoké Tatry. No a to, hoci sa Nikka hrdí tým, že pravidelne športuje, jej robilo značný problém. „V gumákoch sa tu dr*em do kopca a mám na sebe ďalších 10 kilo. Keby som vedela, že sa tu budem dr*ať po nejakých kopcoch, tak sa na to vyd*bem. Sorry, ale vyd*bem sa na to,“ chrlila zo seba uplakaná už po pár hodinách.

A to pritom ešte z pohodlia bratislavských ateliérov vo svojej dokrútke tvrdila, že chce dokázať, že nie je pipka. „Väčšina ľudí ma vníma ako pipku, vizuálne posudzujú, ale nevedia, aká som vo vnútri, tak dúfam, že to ukážem, aká som,“ tvrdila vtedy do kamery Nikki. Nuž, zatiaľ ukázala len to, že nezvláda ani dlhšiu túru v Tatrách s poriadnym nákladom na ramenách... Tak azda v najbližších týždňoch preukáže, že skutočne nie je z cukru.

Zdroj: Tv Markíza

Zdroj: Tv Markíza

Zdroj: Tv Markíza

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}