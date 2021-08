ZMENA na obrazovkách JOJky: Aha, aká sexi POSILA!

... a to strieborný olympijský víťaz z Tokia 2020 - slalomár Jakub Grigar. Rodák z Liptovského Mikuláša sa prihovoril divákom už vo štvrtok ráno počas reportáže v Ranných novinách. Televízny štáb bol na jeho tréningu a usmievavý mladík už počas rozhovoru dokázal, že je veľký sympaťák.

Jakub Grigar vybojoval v Tokiu striebornú medailu. Zdroj: SITA

VIDEO: Jakub Grigar určite spríjemnil ráno mnohým divákom Ranných novín na Jojke.

Ako Jakub prezradil, dnes večer sa predstaví v úlohe moderátora Športových novín. „Veľmi sa na to teším, ale zároveň sa veľmi bojím. Verím, že ak sa tam aj stanú nejaké chyby, tak mi to diváci prepáčia,” povedal Jakub na margo výzvy. Ako to napokon zvládne, budete mať možnosť vidieť už o 20:25 na obrazovkách Jojky.

Jakub Grigar je veľký sympaťák. Zdroj: SITA

