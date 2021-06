Poslanec Herák čelí škandálu so zneužívaním: Známy slovenský gay v šoku… Obťažovanie dievčat?!

Bývalý člen poslaneckého klubu OĽANO v stredu 9. mája oznámil, že sa v súvislosti s týmto škandálom vzdáva svojho poslaneckého mandátu. „Nevzdávam sa mandátu preto, aby ma médiá tlačili, že som sa k niečomu priznal,” povedal s tým, že má čisté svedomie a vedia o tom aj riaditelia centier pre deti a rodiny. „Nikdy by som si nedovolil ani jedno dieťa sexuálne zneužiť,” vyhlásil.

Herák ďalej uviedol, že sa na jeho osobu zosypalo množstvo krivých obvinení. Zopakoval, že je bývalým odchovancom detského domova a takmer 16 rokov organizuje detské letné tábory, ktorých sa zúčastnilo viac ako 10.000 detí z celého Slovenska. „Ak by som niečo spáchal, nemal by som dostatočnú dôveru u mnohých riaditeľov,” doplnil.

Ján Herák sa po škandáloch s obťažovaním vzdal poslaneckého mandátu. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po obvinení zo zneužitia totiž polícia začala opäť vyšetrovať aj starší prípad ešte z roku 2018, kedy čelil trestnému stíhaniu zo sexuálneho zneužitia 16-ročného dievčaťa. Spomínaná udalosť sa mala stať na vianočnom tábore. Dievča malo dokonca popísať, ako ju čerstvý ne-poslanec a vtedy len vedúci tábora údajne vyzliekol a mal s ňou sex.

Podľa portálu tvnoviny.sk sa na polícii už prihlásilo aj tretie dievča, ktoré údajne Herák obťažoval v čase, keď mala len 14 rokov. Na mnohých akciách, ktoré kedysi Herák pre deti organizoval, vystupoval aj spevák a bývalý superstarista Jakub Petraník. Ten zostal po medializovaných informáciách v šoku.

Jakub Petraník sa vyjadril k Herákovej kauze. Zdroj: Instagram J.P.

Muzikant, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii, si totiž vraj vždy myslel, že dnes už bývalý poslanec "kope za rovnaký tím". „Neviem, či je to pravda, ale neverím v náhody. Pre Jana som bol niekoľkokrát vystupovať pre deti v domovoch. A popravde, vždy som si myslel, že je skôr na chlapov. Bol z môjho pohľadu vždy taký jemný,” uviedol Petraník v príspevku na svojom Facebooku.

„Mal som taký subjektívny pocit z jeho celkového vyžarovania,” vysvetlil svoje slová pre Topky.sk. Zároveň však dodáva, že nevie pochopiť, prečo by vôbec niečo podobné robil, nehovoriac o tom, ak mal ambície v pôsobiť v politike. „Ak by to náhodou pravda bola, tak nerozumiem, v akom vesmíre by človek, ktorý si je vedomý, že toto páchal, tak sa rozhodne ísť do verejného života s tým, že sa to neprevalí...,” krúti hlavou muzikant, ktorého najnovšie obvinenia úplne zaskočili...