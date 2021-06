Nekalé praktiky: Herákov asistent z parlamentu šíril inštruktážne video animátorom, ostatní mali o jeho kauze MLČAŤ!

BRATISLAVA - Dnes už z troch prípadov zneužívania obvinený exposlanec Ján Herák už viac nie je síce súčasťou parlamentu, no jeho asistenti sa v týchto dňoch postarali o poriadny rozruch. To spôsobilo video jedného z nich, ktorý bol zároveň animátorským kolegom Heráka z táborov. Vo videu dával ostatným kolegom inštrukcie ako sa pre médiá ohľadom Herákovej kauzy vyjadrovať!

Video Herákov asistent a kolega z táborov Roman Šatara zverejnil na sociálnej sieti, no za krátku dobu ho stiahol s odôvodnením, že video už videli všetci ľudia, od ktorých chcel, aby ho zhliadli. Video ešte stihol uverejniť denník SME. Šatara vyzýva svojich ostatných kolegov spoluanimátorov, aby tábor pod kritickými komentármi na facebooku bránili a v žiadnom prípade sa do telefónu novinárom ohľadom otázok o Herákovi hovorovo nevyjadrovali, ale počkali si na otázky mailom. "Nepíšte, nekomentuje to, nepíšte si medzi sebou. Tento svet je zlý a tieto veci raz môžu byť použité proti vám. Prosím, nekomunikujte ďalej o týchto veciach,“ hovorí vo videu Šatara.

Otázky si pýtajte vopred, v žiadnom prípade neodpovedajte hneď

"Pýtajte si radšej dopredu otázky, na ktoré im mailovo zodpoviete, a prekomunikujte to prosím vás s nami,“ hovorí Šatara v zázname, pričom dodal, že je potrebné "očistiť Jankovo meno". Tvrdí to po tom, čo na povrch vyplával okrem prvotného prípadu aj ďalšie 2 prípady zneužívania maloletých osôb. Novinárom tiež Šatara radil aby o kauze nikde po sociálnych sieťach nevypisovali a radšej sa poradili osobne s kolegami z tábora.

Herák počas oznamovania odchodu z parlamentu. Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Určite nikoho nechcem zastrašovať a tobôž mať ešte potom nejaké problémy s políciou. S obeťami nekomunikujem, ani nikto od nás,“ tvrdí asistent dnes už bývalého poslanca.

Netradične vyznieva aj fakt, že kým pri komunikácii s médiami asistent Heráka vyzýval prakticky ku mlčanlivosti, pri komunikácii s kritikmi táborov, kde Herák pôsobil naopak vyzýval, aby sa ostatní animátori dali dohromady a bránili jeho dobré meno.

Ja som nikomu nič nezakázal, bráni sa Šatara

Ohľadom videa bol konaktovaný aj sám Šatara, ktorý akékoľvek zákazy z jeho strany popiera. "Ja som tam nič zlé nepovedal, nikomu som nezakázal komunikovať s médiami. Ale sami dobre viete, ako funguje mediálny svet. Vidíte, čo ste urobili s pánom Herákom. Len som chcel, aby sa do toho animátori nenamočili zbytočne ešte viac. Ide o ich bezpečnosť a chceme očistiť meno Jána Heráka a meno občianskeho združenia Fantázia detí, lebo viem, ako to celé je. Keby pán Herák niečo také spôsobil, určite by sme neorganizovali tábory tak veľa rokov,“ povedal Šatara pre tvnoviny.sk.

Šatara komentoval aj spôsob, akým bolo jedno z dievčat predvedené na gynekologické vyšetrenie v sprievode samotné ho Heráka. "Ja som na tom tábore nebol, keď sa to stalo, ja som sa to dozvedel až potom a nemôžem sa viac vyjadrovať. Ja by som v jeho situácii urobil to isté, aby sa nestalo niečo také, čo sa teraz deje, že si niekto niečo vymyslí,“ povedal Šatara.