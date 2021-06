TOTO sú deti Nely Pociskovej a Filipa Tůmu: FOTO Speváčka ich po rokoch KONEČNE ukázala!

BRATISLAVA - Nela Pocisková a Filip Tůma sú rodičmi dvoch detí - synčeka Hektora (5) a dcérky Lilianky (3). A hoci obaja sú pomerne aktívni na sociálnych sieťach, tváre svojich ratolestí svetu ešte neukázali. Až doteraz... Speváčka totiž v týchto dňoch vydala videoklip k piesni Prvá posledná. No a práve tam odhalila, ako malí Tůmovci vyzerajú. Aha, podobajú sa na otca či na mamu?!

Rodičia pôsobiaci na sociálnych sieťach sa delia na dva typy - jední sú takí, ktorí s ukazovaním svojich detí nemajú problém. A potom sú takí, ktorí ich síce zverejňujú, ale nikdy ich do tváre nevidno. K takým doposiaľ patrili aj Nela Pocisková a Filip Tůma. Dvojica má spolu 5-ročného Hektora a 3-ročnú Lilianku.

No ako vyzerajú, vedelo doteraz len ich blízke okolie. Speváčka sa to však rozhodla zmeniť. Začiatkom tohto týždňa totiž predstavila novú skladbu k piesni Prvá posledná, v ktorom si zahrala spolu so známymi kolegyňami Gabikou Marcinkovou, Zuzanou Kanócz a speváčkou Tinou.

No a v závere klipu sa objavili aj ich deti... Dokonca aj doteraz skrývané ratolesti Nely Pociskovej a Filipa Tůmu. Plavovláska sa už nesnažila skrývať ich tváričky a celému svetu ukázala, aké má pekné deti. Tak pozrite na ne - podobajú sa viac na mamu alebo na tata?

Nela Pocisková po prvýkrát ukázala svoje deti (vpravo) verejnosti. Zdroj: youtube.com

Okrem detí Nely a Filipa, sa v klipe objavili aj deti Zuzay Kanócz a Gabiky Marcinkovej. Zdroj: youtube.com

