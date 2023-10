Smatanovej KOLAPS: Depresie a vyhorenie!

Zuzana Smatanová (Zdroj: Instagram ZS)

BRATISLAVA - Včerajší Deň duševného zdravia opäť pripomenul, že by sme sa o seba mali starať nielen po fyzickej stránke. So psychickými problémami bojovala aj speváčka Zuzana Smatanová, ktorá si až po kolapse uvedomila, že nie je na všetko sama.

Speváčka Zuzana Smatanová patrí k známym ľuďom, ktorí verejne prehovorili o svojom zlom duševnom stave. Už minulý rok hovorila o úzkostiach a o tom, že sa z nej stalo klbko nervov. „Vyvrcholilo to vtedy, kedy som si povedala, že už sa neviem mať rada,” prezradila vtedy v podcaste denníka Sme.

K svojim problémom sa vrátila aj teraz, keď sa pri príležitosti Dňa duševného zdravia hovorilo práve o tom, že neustále stúpa počet mladých ľudí s depresiou. S ňou má skúsenosti aj Zuzana. „U mňa to začalo perfekcionizmom, tlakom na seba, ja som musela všetko zvládnuť sama. Nabalilo sa to tak, že sa to začalo prejavovať až fyzickými príznakmi, až prišiel kolaps,“ povedala v diskusii Vizionári, ktorú moderuje markizáčka Zlatica Puškárová.

„To sa stalo preto, aby sa mi to už nikdy nestalo. Dnes sa opäť ako zdravý človek viac rozmaznávam, toto bola pre mňa cesta k sebahodnote a sebaláske,” vyhlásila a dala nádej všetkým, čo si sami nevedia pomôcť. „Hlavne treba o duševnom zdraví veľa rozprávať, lebo pomoc existuje,” dodala speváčka, ktorej pomohli blízki a psychiater.

K ťažkým chvíľam vo svojom živote sa potom vyjadrila aj na sociálnej sieti. „V období, keď som bojovala s vyhorením a depresiou, sľúbila som si do zrkadla, že to prežijem, že zabojujem a postarám sa o seba. Bolo to pre mňa to najťažšie obdobie v živote, cítiť obrovský strach, beznádej, zúfalstvo a zažiť nekonečnú tmu,” vyjadrila sa umelkyňa.

Jedným dychom ale dodala, že je vďačná za to, ako našla sebalásku, sebaúctu a radosť z maličkostí. „Som pre seba bojovníčka a hrdinka, lebo som sa nehanbila a požiadala o pomoc odborníkov. Trvalo mi dva roky, kým som sa z toho dostala a dnes, už ako opäť zdravý človek, chcem vám, ktorí bojujete s podobným problémom, dodať nádej a silu, LEBO TO PREJDE, keď zabojujete. Nie ste v tom sami!” odkázala ostatným, ktorých trápia podobné stavy.

Nádej im dáva aj svojím novým singlom Sľub, že prežijem, ktorý zverejnila práve včera.

