Zrútená Hanychová po ďalšom rozchode: Veľké sklamanie... TOTO si k nej ešte nikto nedovolil!

PRAHA - Len v januári sa na verejnosť dostala informácia, že v živote Agáty Hanychovej (35) je nový muž. Bývalá modelka si začala s potetovaným svalnáčom - umeleckým stolárom Adamom Reiterom (32). Ani tento vzťah však známej Češke dlho nevydržal a dnes je už minulosťou. No tentokrát vraj nešlo o Agátin rozmar - priateľ ju údajne veľmi sklamal. Dovolil si k nej vraj to, čo zatiaľ ešte nikto!

Podľa slov jej dobrej kamarátky si Agáta myslela, že konečne našla muža svojho života. Opisovala ho ako veľmi galantného a dobrého chlapca. „S Adamom je mi fajn. Je galantný. Vyzerá ako pankáč, pritom je to jeden z najlepších chlapcov, s ktorými som kedy bola,“ hovorila ešte pred mesiacom Hanychová.

Dnes je však všetko minulosťou a dobrý chlapec sa zrejme ukázal v pravom svetle. „Agáta je z toho veľmi nešťastná a plače. Nepredýchava to. Adam ju veľmi sklamal. Pôvodne ju fascinoval, pretože bol galantný. Bol to vraj prvý skutočný chlap, ktorého kedy spoznala, ale dovolil si k nej to, čo si k nej zatiaľ ešte nikto nedovolil,“ prezradila skutočný dôvod rozchodu Hanychovej dôverná kamarátka.

Známa Češka má po rozvode s moderátorom Jakubom Prachařom za sebou niekoľko nevydarených vzťahov. „Teraz hovorila aj niečo o neuveriteľnej hlúposti a absencii mozgu,“ dodala kamarátka. Či to Agáta spomínala v súvislosti s Adamom, však nevysvetlila. Český portál eXtra.cz sa v tejto súvislosti snažil s Agátou aj skontaktovať, no na telefonáty a správy neodpovedala.

Rozchod pred pár dňami však potvrdila v livestreame na svojom instagramovom profile. „Áno, rozišli sme sa. Na rozdiel od neho som dospelá a nedala som mu unfollow, ako on mne. Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať,“ potvrdila verejne špekulácie o krachu ďalšieho vzťahu.

