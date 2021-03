Ďalší ROZCHOD Rytmusovej zlatokopky: Vydržali spolu len 3 mesiace!

PRAHA - Po rozvode s moderátorom Jakubom Prachařom má jeho exmanželka Agáta Hanychová (35) na chlapov smolu. Za sebou má už niekoľko rozchodov. Ešte nedávno sa na sociálnych sieťach chválila románikom so stolárom Adamom Raiterom (33), no už aj tomuto vzťahu je koniec. Vydržali spolu len 3 mesiace!

VIDEO: Agáta Hanychová o rozvode s Jakubom Prachařom

Agáta Hanychová má za sebou dva vážne vzťahy. S prvým partnerom Miroslavom Dopitom má syna Kryšpína, no ich spolunažívanie bolo pomerne krátke a búrlivé. Potom sa dala dokopy s moderátorom Jakubom Prachařom. Dvojica sa zobrala a má spolu dcéru Miu. No v roku 2019 prišiel rozvod.

A po krachu aj tohto vzťahu sa zdá, že brunetka zostala na chlapov poriadne náročná. Len za posledný rok sa na sociálnych sieťach pýšila hneď niekoľkými partnermi, no ani s jedným jej to nevydržalo dlhšie ako zopár mesiacov. Naposledy zverejňovala zaľúbené fotky s umeleckým stolárom Adamom Raiterom.

Dvojica spolu trávila zimu snowboardovaním, dokonca mali rozrobené viaceré spoločné projekty. Tým najväčším bol nápad zvaný Obytňákem po Česku. Dvojica spolu s Agátinými deťmi plánovala stráviť leto v karavane, ktorý do obytnej verzie prerábal práve stolár Adam.

No zdá sa, že letné prázdniny budú Hanychová s deťmi tráviť sami... Alebo s novým úlovkom. Bývalá modelka totiž českému Blesku priznala, že po 3 mesiacoch vzťahu prišiel rozchod. „Mrzí ma to, ale nešlo to. Dokázala som sama postaviť dva domy, tak zvládnem aj obytný príves,“ povedala denníku.