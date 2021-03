Tvorcovia markízáckej Svadby sa preriekli o budúcnosti párov: Zostanú spolu... TOTO vážne?!

Po skončení nakrúcania spollu totiž nezostal ani jeden pár. I keď sa Júlia s Ľubom i Gabika so Stanom dušovali, že si ešte dajú šancu, napokon spolu nezostali. O to prekvapujúcejšie je, že podľa najnovších informácií sa to tentokrát predsa len podarilo. A to, že vďaka šou našli televízni manželia skutočnú lásku, prezradili omylom samotní tvorcovia.

V Teleráne sa k téme Svadba na prvý pohľad vyjadrovala "matchmakerka" Diana Fabiánová a takisto aj Peter Núñez, producent romanticky ladenej reality šou. Moderátorov zaujímalo, ako to funguje v zahraničí a aká je percentuálna úspešnosť spriaznených dvojíc v svetovom merítku. ,,30 percent zostali spolu, čo je ale celkom vysoké číslo,” uviedla sympatická plavovláska, ktorá má v šou výrazné slovo.

Tvorcovia prezradili, že niektoré páry sú spolu až doteraz! Zdroj: TV Markíza

Matchmakerka Diana Fabiánová sa môže pochváliť skvelým výsledkom! Zdroj: TV Markíza

No a po tomto vyjadrení prišlo poriadne prekvapenie. Peter Núñez sa totiž prekecol, že druhá sezóna Slovenskej série má vo finále percentuálne väčší úspech než je svetový priemer. ,,My to v tejto sérii prekročíme,” uviedol, z čoho vyplýva, že šou Svadba na prvý pohľad dala v tejto sérii dokopy minimálne dva páry, ktoré spolu zostali aj po skončení nakrúcania.

To, že Núñez vyšiel von s touto informáciou, šokovalo aj expertku na vzťahy. Tá sa totiž držala toho, že podobné informácie sa pred skončením projektu nemôžu dostať von. Divákom však nasadili poriadneho chrobáka do hlavy. Čo myslíte, ktorým párom to vyjde a skutočne sa zamilujú?