Herecký svet v smútku: Zomrel herec Karol Polák mladší (†56), syn legendárneho komentátora!

Producentka zverejnila na sociálnej sieti dve hercove fotky a napísala stroho: „R.I.P. Karol Polák ml.“

Zdroj: Facebook Z.M.

Umelec hosťoval ešte na vysokej škole v Prešovskom divadle, po štyroch sezónach prešiel do Nitrianskeho divadla. Ako dieťa sa objavil v seriáli Spadla z oblakov, Alžbetin dvor, Bakalári. Hral napríklad aj vo filmoch Láska sesterská, Tridsať zámkov na Loire, Čierne diery, Figliar Pedro.

V posledných rokoch však v povedomí veľmi nebol. Istý čas moderoval reláciu v TV Bratislava, ale veľa pracovných ponúk mu nechodilo. Pred kamery by sa rád vrátil, no po konkurzoch chodiť nechcel. „Možno som hrdý, ale po konkurzoch chodiť nebudem. To je to isté, ako keby Jožko Sabovčík, môj dobrý kamarát, ktorý ako prvý skočil štvoritý axel, teraz išiel na konkurz na krasokorčuľovanie,“ povedal pred 5 rokmi Šarmu.

„K tomuto by som to prirovnal. Buď ma chcú, alebo nie. A keď ma chcú, nech mi zavolajú, vyskúšajú ma, a keď mi povedia: Nie, Karol, už si zostarol, vtedy to beriem. Ale ja nebudem stáť v rade ako s nákupným košíkom pri pokladni, či ma zoberú alebo nie,“ povedal Polák mladší, ktorý v posledných rokoch svojho života žil v skromnejších podmienkach. Česť jeho pamiatke!