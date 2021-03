Majk Spirit schytal náklad za luxusnú dovolenku: Toto je už úchylné!

ZANZIBAR - Raper Majk Spirit patrí k tým, ktorým sa podarilo vycestovať do zahraničia tesne pred zákazom zahraničnej rekreácie. Na sociálnej sieti sa podelil o pár záberov a okamžite to schytal na viacerých frontoch. Najprv reagoval na niektoré nepríjemné komentáre, potom sa rozhodol spísať vyhlásenie...

Majk Spirit si už niekoľko dní užíva na Zanzibare. Odcestovať stihol ešte predtým, ako vláda vydala zákaz cestovať do zahraničia za účelom rekreácie a poprosila občanov, aby sa nesnažili tento zákaz obchádzať.

Dovolenky pri mori sú aktuálne mnohým veľkým tŕňom v oku, najviac sa riešila rekreácia Dominiky Cibulkovej, ktorá sa predtým dala "omylom" zaočkovať. A kritika sa zosypala aj na raperovu hlavu. „Veľké sklamanie z vás celebrít, čo furt fňukáte, ako ste na tom zle a potom nám, čo v tej potápajúcej sa lodi musíme zostať a držať sa zubami-nechtami, ukazujete, ako si užívate a čo si všetko môžete dovoliť. Čo ste? Veď bez nás, normálnych ľudí, čo vás sledujú, počúvajú, alebo chodia na vaše koncerty, by nikto z vás nič nebol. Je mi z vás smutno,” aj takýto komentár sa objavil pri jednej z Majkových fotografií z exotického raja.

Zdroj: Instagram MD

Mnohým leží v žalúdku aj to, že raper v čase pandémie požiadal o pomoc štát a potom odcestoval na luxusnú dovolenku. Označujú to za výsmech. „Ale čo to má spoločné s mojou dovolenkou? Je to predsa Fond na podporu umenia a nie fond na podporu chudobných. Nechápem, prečo by som ja o podporu požiadať nemohol,” uviedol Majk s tým, že peniaze by použil práve na pracovné účely - náklady spojené s koncertom a dal by prácu zvukárom, technikom, kameramanom...

Takto reagoval na viacero komentárov, až na nakoniec rozhodol spísať akési vyhlásenie. „Viem, že to vyvsvetľovať nemusím, ale rozhodol som sa k tomu napísať pár slov, lebo toto moralizovanie, čo tu čítam v komentoch už týždeň, začína byť normálne až úchylné,” napísal na úvod.

Zdroj: Instagram MD

Ako ďalej uviedol, dovolenku pôvodne preložili z marca 2020 na neskôr, potom ju posúvali pre druhú vlnu, až sa nakoniec rozhodli odcestovať práve teraz. „Naše šťastie a pekné rodinné zážitky sú pre mňa viac ako verejná mienka. Sorry, nesorry. 10 rokov som poctivo pracoval a často si odopieral dovolenky a sociálny život, lebo som vedel, že si to všetko vynahradím, keď si založím rodinku a budem mať malé bábo. Fakt som sa na tieto chvíle tešil 10 rokov,” vysvetlil raper. A dodal, že v aktuálnej situácii nikto nevie, ako dlho by museli čakať na správnu chvíľu.

Ako ďalej argumentoval, korona je všade a ľudia, ktorí cestujú, sa poctivo testujú a dodržiavajú opatrenia. „Tiež som mal obavy, cestujem predsa s malým dieťaťom, snáď si nemyslíte, že by som ju vystavoval zbytočnému riziku,” vyhlásil s tým, že sú v malom rezorte, v ktorom za posledný rok nebol žiadny problém. Ako prisľúbil, po návrate na Slovensko prejde testovaním a dodrží aj karanténu.

Zdroj: Instagram MD

Ako uviedol v závere, neprajní ľudia mu vypisujú, aké je úbohé chváliť sa dovolenkou, ale praví fanúšikovia si žiadajú viac fotografií, pretože im zlepšujú deň a prinášajú niečo pozitívne.