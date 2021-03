Jojkárka Orviská vytočená na vládu: Toto je pekný hnoj... Máte nás za ovce?!

Saša sa doteraz účinnosťou antigénových testov príliš nezaoberala. V posledných dvoch týždňoch však vo svojom okolí zažila dva príbehy s testami, ktoré ju donútili vyjadriť sa k tomu verejne.

Zdroj: Instagram AO

„Ja mám teraz otázku na pána Matoviča a našu vládu na tie antigénové testy. Pretože teraz v mojom okolí vyšiel antigénový test pozitívny a človek išiel na PCR test a vyšiel mu negatívny,” uviedla na začiatok moderátorka vo svojich príbehoch na sieti Instagram.

Následne ju zaujímalo, ako môže byť človek na základe pozitívneho antigénového testu na dva týždne odstavený z práce, keď reálne koronavírusom nakazený ani nemusí byť. „Aby bol odstavený z práce, aby bol doma bez toho, aby nám dávali nejaké podpory. Akože nechce sa mi vôbec do tohto, ale mňa zaujíma, ako je možné, že antigénový vyjde pozitívny a PCR vyjde negatívny. Akože nehnevajte sa na mňa, ale to je vrchol!” vyhlásila jojkárka, pričom do samotného príbehu napísala: „Máte nás naozaj za ovce?”

Zdroj: Instagram AO

Neskôr pridala opačnú skúsenosť, keď kamarátke vyšiel negatívny antigénový test a potom PCR pozitívny. Takéto skúsenosti jej opísali aj mnohí sledovatelia, ktorí výsledkom neverili, pretože už mali príznaky koronavírusu. Preto radšej podstúpili aj PCR test.

Bez príznakov by pritom po falošnom negatívnom antigénovom teste mohli nakaziť viacero ľudí v okolí či v práci. „Takže si myslím, že toto, čo tu robí pán Matovič, nás dostalo k číslam, kde sme. Toto prečo nikto nerieši? Naozaj si tí na horných stoličkách neuvedomujú, že tieto trápne testy, čo sme nakúpili, majú kopec dôsledkov? Takto pripravili xy ľudí o 14 dní zárobku, možno celé rodiny, ktoré zostali v karanténe a možno boli negatívni. A možno naopak, jeden takýto nesprávny výsledok nakazil v práci xy ďalších a aj tieto rodiny zostali bez zárobku. Nie som si istá, či je toto správna cesta, ako si zlepšovať čísla,” vyhlásila Orviská, ktorá sa neštítila poznamenať, že aktuálna situácia na Slovensku je veľká hanba a pekný hnoj. Pravdepodobne teda, keď to bude možné, zamieri opäť do USA, kde koncom januára porodila syna Jonatana