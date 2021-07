Drsná minulosť jojkárky Orviskej: Týranie a... Na jej mamu vytiahol zbraň!

Alexandra Orviská pri príležitosti svojich narodenín zverejnila na sieti Instagram fotografiu svojho brata Teodora. Ten jej pre pracovnú zaneprázdnenosť iba telefonoval, no nakoniec si predsa našiel čas a zašiel svojej sestre zagratulovať aj osobne.

Hoci ho Saša príliš často verejne nespomína, je jasné, že majú naozaj výborný vzťah a majú sa radi. Po tom, čo zažila v minulosti, by to pritom mnohí vôbec nečakali.

Zdroj: Instagram AO

Teodor má totiž iného otca a ten pre moderátorku Top Staru nebol práve dobrým otčimom. Vyšlo to najavo v čase, keď brunetka súťažila v šou Vyvolení. „Po narodení môjho brata ma už bral ako cudziu osobu,“ povedala vtedy časopisu Život, no to ešte nie je to najhoršie.

„Jej druhý manžel neakceptoval Sašu a správal sa k nej zle. Často sa kvôli nej hádali. Otčim bol k Saši krutý, psychicky ju týral,“ tvrdili zdroje z Rače, kde rodina žila. Raz dokonca došlo aj k útoku na jej mamu, pri ktorom sa jej vyhrážal so zbraňou v ruke. ”Áno, je to pravda. Pri útoku bol aj môj brat. Je to zlá spomienka a nechcem sa k tomu už vracať,” potvrdila to jojkárka, ktorá ako 16-ročná radšej odišla žiť k babke. Našťastie, jej mama v tomto toxickom vzťahu nezostala a dvojica sa časom rozišla.

Alexandra Orviská so svojou mamou Zdroj: Instagram AO

Alexandra Orviská so svojím biologickým otcom Zdroj: Instagram AO