VIDEO Sodoma Gomora v Markíze: Do Tváre sa vrátil Bičan a… Preboha!

Andrej Bičan bol súčasťou špeciálneho čísla 2. kola.

Zdroj: Tv Markíza

BRATISLAVA - Je už akýmsi zvykom, že bývalí účinkujúci z markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, sa do projektu vracajú aj v ďalších sériách. Minimálne ako výpomoc pri vystúpeniach. A inak tomu nebude ani dnes večer. Na pódium sa postavia rovno dvaja bývalí súťažiaci - Rasťo Sokol (52), Andrej Bičan (46) a doplní ich Robo Papp (39). No to, čo tam predvedú... Uff, Bzum-bzum Breke-keke!