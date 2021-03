Problémy pár dní pred štartom markizáckej Tváre: Nakazená speváčka kvôli korone nevystúpila… TOTO je náhrada!

Včera večer modro-žltá televízia priniesla svojim divákom novú sériu šou Tvoja tvár znie povedome. O tom, že ide o úspešný projekt, svedčí fakt, že aktuálny ročník je už v poradí šiesty. A priniesol aj viacero zmien. Tou najvýraznejšou bola bez pochýb rekonštrukcia poroty, v ktorej sa po prvýkrát neobjavil Dano Dangl ani Zuzana Fialová.

No zato sa predviedla nová osmička známych tvárí s odhodlaním čo najvernejšie napodobniť známych spevákov. Teda až na jednu. Avizovanou súťažiacou bola aj víťazka SuperStar Barbora Piešová, no počas večera napokon nevystúpila. Z hry ju náhle vyradili zdravotné problémy. Prezradila to samotná speváčka v dokrútke, ktorú nahrala.

Barbora Piešová nahrala video, v ktorom vysvetľuje, prečo v prvej epizóde nevystúpi. Zdroj: Tv Markíza

„Ahojte všetci, účinkujúci aj diváci. Chcela by som vám oznámiť, že prvej epizódy šou Tvoja tvár znie povedome sa nezúčastním, pretože, ako viete, korona si nevyberá, hoci som sa veľmi tešila, akurát to na mňa padlo teraz. Hneď prvé kolo. Veľmi ma to mrzí, ale teším sa na to ako Mirka, ktorej ďakujem, že ma zastúpila, zvládne a nazbiera nám spolu nejaké body. A dúfam, že v najbližších kolách už budem v plnom nasadení môcť fungovať ďalej. Takže sa teším na vás a ešte raz sa vám ospravedlňujem,“ prezradila Barbora.

Barboru Piešovú v šou zastúpila Mirka Gális Partlová. Zdroj: Tv Markíza

Na pódiu ju teda nahradila bývalá účinkujúca Mirka Gális Partlová, ktorá je aktuálne na materskej dovolenke. No mala to pekne náročné. Na natrénovanie vystúpenia od Coldplay mala totiž krkolomný termín - len krátke 2 dni. „Bola to pre mňa výzva, ale veľmi sa z nej teším,“ priznala speváčka, ktorá počas večera spievala pieseň Fix you a Piešovej vybojovala 5. miesto v tabuľke.

Víťazom prvého kola sa stal mladý spevák Martin Klinčúch, známy zo seriálu Pán Profesor. Počas večera sa predviedol ako speváčka Adel. No a 1000 eur, ktoré za svoj úspech získal, venoval Občianskemu združeniu Pomáhame deťom Národného centra detských chorôb.

Víťazom prvej epizódy sa stal Martin Klinčúch. Zdroj: Tv Markíza

Ďalšie kolo bude česko-slovenské a takto to bude vyzerať:

Dušan Cinkota - Nedvědovci, nabudúce Věra Špinarová

Zdroj: Tv Markíza

Eva Evelyn Kramerová - Cardi B, nabudúce The Nightwork

Zdroj: Tv Markíza

Zuzana Belohorcová - Madonna, nabudúce Pavol Hammel

Zdroj: Tv Markíza

Mirka Partlová (namiesto Barbory Piešovej) - Coldplay, nabudúce Lukáš Adamec

Zdroj: Tv Markíza

Fero Joke - Jana Kocianová, nabudúce Čiki Liki Tu-a

Zdroj: Tv Markíza

Kristína Madarová - Tones and I, nabudúce Horkýže Slíže

Zdroj: Tv Markíza

Braňo Mosný - Dolly Parton, nabudúce Elán

Zdroj: Tv Markíza

Martin Klinčúch - Adele, nabudúce Kristína

Zdroj: Tv Markíza