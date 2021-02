Marián Miezga dostal preplesk od kolegu: VIDEO Nemusel nič hrať, odletel ako handra!

BRATISLAVA - Herci sa vďaka svojmu netypickému povolaniu dostávajú do rôznych zaujímavých situácií. Scenár skrátka nepustí, a tak si pred kamerou či na divadelných doskách neraz prejdú situáciami, ktoré by im boli v reálnom živote mimoriadne nepríjemné. A svoje o tom vie aj Marián Miezga (46)...

Kým herečky musia často odhodiť zábrany a pred kamerami ukázať nahé krivky svojho tela, pánov zasa občas scenár zatiahne do hranej bitky. Niektorí sa pri snahe o podanie čo najvierohodnejšieho výkonu opustia a z fingovanej ruvačky tak nechtiac vznikne skutočná bolesť.

Jednou z takýchto najznámejších scén je napríklad ikonické Slunce seno a pár facek, kedy Helena Růžičková vylepila Veronike Kánskej naozaj takú silnú facku, že jej zem dala druhú a predstaviteľka Blaženy nemusela vôbec nič hrať. No a niečo podobné si prežil aj herec Marián Miezga.

Ľubomírovi Paulovičovi poriadne uletela ruka! Zdroj: SITA

Preplesk dostal od Ľubomíra Pauloviča. „Čakám od neho pohárik. Takú facku mi vylepil, keď som bol malý. Hral som mu syna. Že ty prídeš k nemu, vypapuľuješ mu a on ti jednu spakruky dá,” vysvetľoval herec v šou Boris a Brambor na RTVS. Paulovič nechcel scénu skúšať s tým, že to stačí urobiť až počas "ostrej". Lenže celé to napokon skončilo tak, že vlastným očiam vraj neverila ani herečka Gabika Dzuríková. Viac sa dozviete vo videu vyššie!